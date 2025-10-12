مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تصویب پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه خبر داد

محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: با عنایت به اولویت موضوع داوری و میانجی‌گری در دستگاه قضائی به‌منظور جلوگیری از تشکیل و ورود پرونده‌های قضایی، انعقاد این تفاهم‌نامه نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها و تقویت و توسعه تعاملات فی‌مابین کانون و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه خواهد داشت.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد ۶ ماهه کانون در سال جاری، به راه‌اندازی «سامانه تنظیم» به‌منظور مدیریت امور مربوط به تحولات فناورانه، سامانه‌های نوین خدماتی و نظارتی، اشاره کرد و مهمترین هدف این سامانه را، کاهش مراجعات حضوری و استقرار نظام نوبت‌دهی هوشمند و رتبه‌بندی دفاتر دانست.

سلطانی گفت: «سامانه تنظیم» از محور‌های اصلی تحول دیجیتال در حوزه خدمات الکترونیک قضایی است که به دنبال ارتقاء کیفیت خدمات و شفافیت عملکرد مدیران می‌باشد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم توجه بیشتر مدیران نسبت به تسهیلات رفاهی و مالی تخصیص‌یافته تأکید و اشاره کرد که دریافت تسهیلات، مستلزم طی فرایند‌ها و مقدماتی است که مدیران دفاتر می‌بایست به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند؛ بیمه‌های پایه و تکمیلی و برنامه‌ریزی‌های آتی رفاهی، از دیگر مواردی بود که سلطانی در این بخش به آن اشاره کرد.

محمدرضا سلطانی همچنین با اشاره به تقویت حوزه نظارتی در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، افزود: با انجام بازرسی‌های متعدد، ضمن رسیدگی به شکایات دریافتی، شاهد ارتقاء کیفی خدمات هستیم.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پایان خاطر نشان ساخت: تداوم ارائه «خدمات قضایی سیار» و «خدمات جهادی به صورت رایگان» به اقشار آسیب‌پذیر و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی که هزینه‌های آن به صورت کامل توسط کانون تأمین می‌شود، از دیگر برنامه‌های در حال اجراست.

