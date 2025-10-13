مدیراجرایی سندیکای چای گفت: براساس آمار گمرک در ۶ ماهه نخست سال ۸.۶ هزارتن چای وارد شده که نسبت به سال قبل ۵۲.۳ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: براساس آمار گمرک در ۶ ماهه نخست سال ۸.۶ هزارتن چای به ارزش ۱۰.۵ میلیون دلار به ۲۷ کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲.۳ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، در ۶ ماهه امسال ۲۷.۱ هزارتن چای به ارزش ۱۵۶.۴ میلیون دلار از ۶ کشور وارد شده که نسبت به سال قبل حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

حسنی ادامه داد: بنابر آمار در ۶ ماهه امسال ۹۴.۱ درصد چای از ۳ کشور هند، سریلانکا و امارات متحده عربی وارد شده است که براین اساس هند با ۱۴.۵۱۸ تن معادل ۵۳.۵ درصد بزرگترین صادرکننده چای به ایران است.

مدیراجرایی سندیکای چای ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تولید چای حداکثر به ۲۳ تا ۲۴ هزارتن برسد.

وی با بیان اینکه سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزارتن چای در کشور مصرف می شود، افزود: با احتساب تولید داخل و میزان صادرات، کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

حسنی درباره آخرین وضعیت واردات قهوه گفت: براساس آمار در ۶ ماه نخست سال حدود ۱۲.۶۱۲ تن از ۱۶ کشور وارد شده که نسبت به سال قبل ۳۵.۸ درصد کاهش داشته است.

برچسب ها: تولید چای ، برگ سبز چای ، خرید تضمینی چای
