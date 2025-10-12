باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه «ملاقات با مطبوعات» شبکه انبیسی گفت که اسرای اسرائیلی «هر لحظه ممکن است آزاد شوند.»
ونس همچنین تاکید کرد که ارتش آمریکا هیچ برنامهای برای استقرار در سرزمینهای اشغالی یا غزه ندارد.
در همین حال نشریه تایمز اسرائیل میگوید که انتظار میرود روند آزادی اسرا بین ساعت ۴ تا ۶ صبح فردا (به وقت محلی) آغاز شود؛ هر چند ممکن است که زمانبندی آن مجددا تغییر کند.
گفته شده صلیب سرخ دو ساعت قبل از آزادی اسرا آن را به مقامات صهیونیست اطلاع خواهد داد.
منبع: تایمز اسرائیل