طی شش ماهه نخست سال جاری، ثبت احوال لرستان از تولد روزانه ۵۸ نوزاد، فوت ۳۰ نفر، ازدواج ۳۶ زوج و طلاق ۱۱ مورد خبر داده است. این آمار تصویری دقیق از تحولات جمعیتی و اجتماعی استان ارائه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- فریبرز امیری پرنیان، مدیرکل ثبت احوال لرستان، اعلام کرد:در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۰ هزار و ۷۸۳ واقعه ولادت در استان ثبت شده است که به طور میانگین روزانه ۵۸ نوزاد متولد شده‌اند.

وی افزود:از این تعداد، پنج هزار و ۷۵۰ واقعه معادل ۵۳ درصد مربوط به نوزادان پسر و پنج هزار و ۳۳ واقعه معادل ۴۷ درصد مربوط به نوزادان دختر بوده است. نسبت جنسیتی ولادت‌ها به ازای هر ۱۱۴ نوزاد پسر، ۱۰۰ نوزاد دختر است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان همچنین بیان کرد:۶۸ درصد از ولادت‌ها در مناطق شهری و ۳۲ درصد در مناطق روستایی به ثبت رسیده است. علاوه بر این، ۲۳۵ مورد دوقلو و ۹ مورد سه‌قلو در این مدت به ثبت رسیده است.

مرگ و میر؛ تصویر پایان زندگی

وی درباره آمار فوت استان گفت:در شش ماهه نخست سال جاری، پنج هزار و ۶۶۵ مورد فوت ثبت شده است که سه هزار و ۱۲۴ واقعه مربوط به مردان و دو هزار و ۵۴۱ واقعه مربوط به زنان است. به طور متوسط روزانه ۳۰ فوت در استان ثبت شده و ۷۱ درصد از فوت‌شدگان در مناطق شهری و ۲۹ درصد در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند.

ازدواج و طلاق؛ روند زندگی اجتماعی

امیری پرنیان درباره آمار ازدواج گفت:۶ هزار و ۶۳۸ فقره ازدواج ثبت شده که به طور متوسط روزانه ۳۶ ازدواج را نشان می‌دهد. میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۸.۶ و برای زنان ۲۳.۴ سال است.

وی در ادامه درباره طلاق افزود:آمار طلاق ثبت‌شده در این مدت یکهزار و ۹۷۷ مورد بوده که به طور متوسط روزانه ۱۱ طلاق را نشان می‌دهد. میانگین سن طلاق برای مردان ۳۸.۹ و برای زنان ۳۴.۱ سال است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان یادآور شد:جمعیت استان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است و ثبت دقیق وقایع حیاتی مانند ولادت، فوت، ازدواج و طلاق، پایه‌ای مهم برای برنامه‌ریزی اجتماعی، بهداشت و رفاه جمعیت و سیاست‌گذاری‌های آینده استان محسوب می‌شود.

 

