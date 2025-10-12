سرپرست معاونت تامین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۴ میلیارد ریال به زنان سرپرست خانوار، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود حسین آبادی گفت: با توجه به سـیاست‌ها و رویکرد‌های سازمان بهزیستی در راسـتای توانمندسازی و بهره مندی تمامی افراد جامعه هدف سازمان از حمـایت هـا و اعتبارات سازمانی و نیز ارائه خـدمات موثرتر به خانواده‌های نیازمند، از این پس به جز جامعه هدف تحت پوشش حوزه توانبخشی و سلامت اجتماعی که از خدمات مستمر و غیر مستمر بهره‌مند می‌شوند، زنان سرپرست خانوار دارای پرونده تائید شده و فعال در سامانه بهزیستی و تحت پوشش حمایت‌های غیر مستمر و همچنین خانواده‌های نیازمند شناسایی شده توسط اورژانس اجتماعی و مراکز مثبت زندگی در محلات نیز می‌توانند از تسهیلات قرض الحسنه تا سقف فردی ۴ میلیارد ریال در قالب ودیعه بهره‌مند شوند.

وی افزود: این پرداخت مشروط بر این است که واجدین شرایط صرفا در ۳ دهک اول درآمدی با تائیدیه سامانه رفاه ایرانیان و همچنین تائیدیه سامانه مالکیت قرار گیرند که داشـتن قرارداد اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری و دارای اعتبـار در زمان اعطای تسهیلات و همچنین فاقد نسبت خویشاوندی نزدیک، الزامی است.

حسین آبادی گفت: جهت بهره مندی خانواده‌ها از این خدمت و بسته حمایتی، ادارات بهزیستی استان‌ها موظفند با هدایت و راهنمایی خانواده‌ها نسبت به تشکیل کمیته توانمندسازی اقدام نمایند و خانواده نیازمند حمایت را ضمن تائید نیازمندی و ثبت سامانه خدمات غیر مستمر، به ۸ بانک عامل معرفی کنند.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: وام ودیعه مسکن ، زنان سرپرست خانوار
خبرهای مرتبط
ساخت بیش از ۱۳ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی/ ۱۱۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان مطرح کرد؛
آغاز ثبت‌نام وام ۵۰ میلیونی برای روستاییان/ جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
هدیه تولد شوم
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران + فیلم
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
آخرین اخبار
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار
قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار نشان دهنده دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است
محیط زیست یک میراث طبیعی و اخلاقی است
زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند
دستگیری عاملان ضرب و شتم در درمانگاه شهریار
احکام پرونده‌های مواد مخدر باید وفق مقررات سریع اجرا شود
آغاز مرحله دوم برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۲۲ نقطه جدید پایتخت
سامانه تنظیم محور‌ اصلی تحول دیجیتال در حوزه خدمات الکترونیک قضایی است
همکاری پلیس با شهرداری رضایتمندی مردم را افزایش داده است
تعیین تکلیف ۹۰ درصد واحد‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
شادی‌های کودکانه در منطقه ۱۴
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها
جزییات بهره‌برداری از گام دوم مسیر سرزندگی تا پایان سال
آغاز فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
رونمایی از محل بازداشت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران پهلوی
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
پیگیری تا حصول نتیجه؛ مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
چمران: فروش اضافه طبقات در هیچ کجای شهر نداریم
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
پیشگیری و آموزش، اولویت اصلی مدیریت بحران
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود