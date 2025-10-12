سرپرست معاونت تامین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۴ میلیارد ریال به زنان سرپرست خانوار، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود حسین آبادی گفت: با توجه به سـیاست‌ها و رویکرد‌های سازمان بهزیستی در راسـتای توانمندسازی و بهره مندی تمامی افراد جامعه هدف سازمان از حمـایت هـا و اعتبارات سازمانی و نیز ارائه خـدمات موثرتر به خانواده‌های نیازمند، از این پس به جز جامعه هدف تحت پوشش حوزه توانبخشی و سلامت اجتماعی که از خدمات مستمر و غیر مستمر بهره‌مند می‌شوند، زنان سرپرست خانوار دارای پرونده تائید شده و فعال در سامانه بهزیستی و تحت پوشش حمایت‌های غیر مستمر و همچنین خانواده‌های نیازمند شناسایی شده توسط اورژانس اجتماعی و مراکز مثبت زندگی در محلات نیز می‌توانند از تسهیلات قرض الحسنه تا سقف فردی ۴ میلیارد ریال در قالب ودیعه بهره‌مند شوند.

وی افزود: این پرداخت مشروط بر این است که واجدین شرایط صرفا در ۳ دهک اول درآمدی با تائیدیه سامانه رفاه ایرانیان و همچنین تائیدیه سامانه مالکیت قرار گیرند که داشـتن قرارداد اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری و دارای اعتبـار در زمان اعطای تسهیلات و همچنین فاقد نسبت خویشاوندی نزدیک، الزامی است.

حسین آبادی گفت: جهت بهره مندی خانواده‌ها از این خدمت و بسته حمایتی، ادارات بهزیستی استان‌ها موظفند با هدایت و راهنمایی خانواده‌ها نسبت به تشکیل کمیته توانمندسازی اقدام نمایند و خانواده نیازمند حمایت را ضمن تائید نیازمندی و ثبت سامانه خدمات غیر مستمر، به ۸ بانک عامل معرفی کنند.

منبع: سازمان بهزیستی