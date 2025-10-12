پروژه‌های نهضت ملی مسکن در لرستان به دلیل تأخیر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی با افت سرعت روبه‌رو شده‌اند. مسئولان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند، زمان تحویل واحدها به تعویق می‌افتد و هزینه‌ها برای مردم افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی، معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به کندی در روند تأمین مالی این طرح گفت:حدود ۵۰ درصد از واحدهای نهضت ملی مسکن در استان تاکنون تسهیلات دریافت کرده‌اند و ضروری است ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز هرچه سریع‌تر به سیستم بانکی متصل شوند.

وی عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی را مهم‌ترین مانع پیش‌روی پروژه‌ها دانست و افزود:در حال حاضر تنها با اتکا به آورده متقاضیان، کار پیش می‌رود که این امر کافی نیست.

 تورم، تهدیدی برای متقاضیان و پیمانکاران

مجیدی با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در پرداخت وام‌ها اظهار کرد:باتوجه‌به تورم موجود، در صورت ادامه روند فعلی و تأخیر در پرداخت تسهیلات، پروژه‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری نخواهند رسید و هزینه‌های ناشی از گرانی مصالح به مردم تحمیل می‌شود.

او از بانک‌ها خواست در پرداخت تسهیلات تسریع کنند تا روند ساخت‌وساز از رکود خارج شود.

ضعف پیمانکاران هم مانع دیگری است

معاون عمرانی استانداری لرستان بخشی از دلایل توقف پرداخت تسهیلات را ناشی از عملکرد پیمانکاران دانست و گفت:در مواردی، بانک به دلیل ضعف پیمانکار یا تیم اجرایی نمی‌تواند تسهیلات را پرداخت کند.

مجیدی با تأکید بر لزوم اصلاح سریع نواقص اجرایی افزود:پیمانکاران باید موانع مالی و اجرایی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند و در غیر این صورت، از روش‌های قانونی با آنان برخورد خواهد شد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات گفت:نیمی از واحدهای نهضت ملی مسکن در لرستان تاکنون تسهیلات دریافت کرده‌اند و انتظار می‌رود بانک‌ها برای اتصال ۵۰ درصد باقی‌مانده، اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان انجام دهند.

 

برچسب ها: استانداری ، مسکن‌
