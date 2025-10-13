باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- راه‌آهن ازنا – الیگودرز، بخشی از مسیر استراتژیک ازنا – اصفهان، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ریلی غرب کشور است.

تکمیل این پروژه علاوه بر توسعه حمل‌ونقل ریلی، ظرفیت بالای حمل بار صنعتی و معدنی منطقه را فعال می‌کند و پیوند لرستان و اصفهان را در شبکه ریلی کشور برقرار خواهد کرد.

با وجود چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی و معارض زمین، مسئولان استانی و کشوری برای عملیاتی کردن وعده‌ها و تسریع در تکمیل پروژه اقدام کرده‌اند.

۶۵ درصد پیشرفت؛ مسیر طولانی تا تکمیل

قطعه پنجم این پروژه، به طول ۶۵ کیلومتر در محدوده شهرستان‌های ازنا و الیگودرز، هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در مراحل حساس اجرایی قرار دارد.

پروژه با مشکلاتی مانند کمبود اعتبار و آزادسازی ناقص زمین مواجه است، اما اهمیت آن باعث شده که پیگیری‌های جدی از سوی مسئولان آغاز شود.

استاندار لرستان، سید سعید شاهرخی‌اعلام کرد:پروژه راه‌آهن ازنا – الیگودرز تأمین اعتبار می‌شود تا عملیات اجرایی آن به سمت مسیر اصفهان ادامه یابد و وعده‌ها به عمل تبدیل شود

وی از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سال آینده خبر داده است که بخشی از مشکلات نقدینگی پروژه را رفع خواهد کرد.

شاهرخی افزود:با پیگیری‌های مستمر، هدف ما اتصال این مسیر به شبکه ریلی اصفهان و بهره‌برداری عملیاتی در اسرع وقت است

توسعه راه‌ها و دسترسی‌های مکمل

در کنار راه‌آهن، تسریع در تکمیل محور الیگودرز – داران و اجرای کمربندی دورود نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مصوب شد که ۸۰ هزار مترمربع آسفالت راه روستایی توسط بنیاد مسکن و ۱۴ کیلومتر دیگر توسط اداره کل راهداری استان اجرا شود تا دسترسی به مسیر ریلی بهینه شود.

مشارکت بخش خصوصی؛ کلید عملیاتی شدن پروژه

مدیرعامل راه‌آهن، جبارعلی ذاکری، بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در احداث خطوط فرعی و صنعتی همزمان با ساخت خط اصلی تأکید کرد و گفت : اگر خطوط فرعی و صنعتی همزمان با خط اصلی احداث شود، بهره‌برداری کامل و مؤثر از پروژه امکان‌پذیر خواهد بود و ظرفیت حمل بار به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد:فاز اول پروژه، حدفاصل ازنا تا الیگودرز، با توجه به وجود دو کارخانه فولاد، مراکز بار مهم و شهرک صنعتی الیگودرز، ظرفیت بالایی برای جذب بار دارد. مشارکت بخش خصوصی در این مسیر حیاتی است.

تکمیل راه‌آهن ازنا – الیگودرز نشان‌دهنده عملیاتی شدن وعده‌ها و تعهد مسئولان به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل غرب کشور است.

با تأمین اعتبار، مشارکت بخش خصوصی و بهره‌برداری همزمان از خطوط فرعی، این پروژه می‌تواند به شاهراه اقتصادی و صنعتی لرستان و اتصال پایدار ریلی به اصفهان تبدیل شود.