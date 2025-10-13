باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به روزهای سرد سال و لزوم کاهش آلودگی هوای کلانشهر تهران، این شرکت در ادامه برنامه مستمر خود برای نوسازی ناوگان فرسوده و بهبود کیفیت خدماترسانی، اتوبوسهای جدیدی را در خطوط مناطق جنوبی شهر به بهرهبرداری رسانده است.
در دو سال اخیر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با همت و تلاش شبانهروزی کارکنان خود، موفق به تأمین و تخصیص بیش از ۹۹۰ دستگاه اتوبوس جدید دیزل و برقی به شبکه اتوبوسرانی شهر شده که سهم قابل توجهی در ارتقای رضایتمندی شهروندان داشته است.
در ادامه این مسیر، از امروز ناوگان جدید در مناطق ۱۲، ۱۴، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران و در خطوط ۲۷۶، ۲۷۸، ۲۴۴، ۳۸۹، ۳۹۱ و ۳۹۳ شامل مسیرهای:
میدان خراسان – پایانه کاوه
پایانه شهید محلاتی – میدان هفتم تیر
پلائین – پایانه مترو علیآباد
میدان شهدای شادآباد – پایانه بوتان
میدان شهدای شادآباد – پایانه مترو صادقیه
یافتآباد – پایانه بوتان
آغاز به کار کرده و آماده خدماترسانی به مسافران و شهروندان مناطق جنوبی پایتخت هستند.
نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، اقدامی پیوسته و راهبردی است که با هدف کاهش آلایندههای زیستمحیطی، افزایش ایمنی سفرهای شهری و بهبود رفاه شهروندان ادامه خواهد یافت.
این پایان راه نیست؛ نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی ادامه خواهد داشت.
منبع: شهر