شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از امروز با بهره‌برداری از ناوگان جدید در چند خط فعال مناطق جنوبی شهر، گام تازه‌ای در مسیر نوسازی و توسعه شبکه اتوبوسرانی پایتخت برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به روز‌های سرد سال و لزوم کاهش آلودگی هوای کلانشهر تهران، این شرکت در ادامه برنامه مستمر خود برای نوسازی ناوگان فرسوده و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، اتوبوس‌های جدیدی را در خطوط مناطق جنوبی شهر به بهره‌برداری رسانده است.

در دو سال اخیر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خود، موفق به تأمین و تخصیص بیش از ۹۹۰ دستگاه اتوبوس جدید دیزل و برقی به شبکه اتوبوسرانی شهر شده که سهم قابل توجهی در ارتقای رضایتمندی شهروندان داشته است.

در ادامه این مسیر، از امروز ناوگان جدید در مناطق ۱۲، ۱۴، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران و در خطوط ۲۷۶، ۲۷۸، ۲۴۴، ۳۸۹، ۳۹۱ و ۳۹۳ شامل مسیرهای:

 میدان خراسان – پایانه کاوه

 پایانه شهید محلاتی – میدان هفتم تیر

 پلائین – پایانه مترو علی‌آباد

 میدان شهدای شادآباد – پایانه بوتان

 میدان شهدای شادآباد – پایانه مترو صادقیه

 یافت‌آباد – پایانه بوتان

آغاز به کار کرده و آماده خدمات‌رسانی به مسافران و شهروندان مناطق جنوبی پایتخت هستند.

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اقدامی پیوسته و راهبردی است که با هدف کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش ایمنی سفر‌های شهری و بهبود رفاه شهروندان ادامه خواهد یافت.

این پایان راه نیست؛ نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی ادامه خواهد داشت.

منبع: شهر

برچسب ها: ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران ، هوای پاک
