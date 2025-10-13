معاینات متخصصان پزشکی قانونی، راز قتل خانوادگی زن ۸۰ ساله را که به نظر می‌رسید بر اثر کهولت سن جان باخته برملا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- چند ماه قبل مرد جوانی هراسان و سراسیمه مادرش را به بیمارستانی در جنوب تهران رساند و مدعی شد: «مادرم پیر است و چند روزی حالش بد بود. امروز ناگهان حالش بد شد و روی زمین افتاد. هر چه صدایش کردم جواب نداد و حال او را که وخیم دیدم فوراً به بیمارستان منتقل کردم.»

به دنبال اظهارات مرد ۴۲ ساله، مادرش بستری شد و تحت درمان قرار گرفت. با گذشت ۱۰ روز از بستری شدن بلقیس با وجود تلاش کادر درمان، او تسلیم مرگ شد. مرگ پیرزن به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد و گرچه معاینات اولیه نشان می‌داد که زن ۸۰ ساله به خاطر کهولت سن و برخورد با زمین فوت کرده است، اما بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و اعلام علت اصلی مرگ را صادر کرد.

فرضیه قتل

با انجام آزمایش‌ها از سوی متخصصان پزشکی قانونی آنها اعلام کردند علت مرگ ضربه مغزی و اصابت ضربه به سر بوده است همچنین آثار کبودی روی بدن مقتول مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد پیرزن مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. با مشخص شدن این موضوع فرضیه جنایت و قتل پیرزن مطرح شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند.

بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که بلقیس به همراه پسرش زندگی می‌کرده و طبق اظهارات خانواده بلقیس، مادر و پسر با هم اختلاف و درگیری داشتند. با این احتمال که پسر وی در قتل دست دارد پس از هماهنگی‌های قضایی مرد جوان بازداشت شد و به قتل مادرش اعتراف کرد. به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.

اعترافات تلخ

۴۲ سال دارد و بیکار است، او که فکر نمی‌کرد راز جنایتش برملا شود گفت: «با مادرم دعوایم شد و با میله آهنی و مشت و لگد به جانش افتادم و او را تا حد مرگ کتک زدم.»

چند وقت است که تصمیم به قتل مادرت گرفتی؟ نمی‌خواستم او را بکشم.

اما کتک زدن پیرزن ۸۰ ساله با میله آهنی مرگبار است؟ اگر او را نمی‌کشتم، مادرم مرا می‌کشت.

چرا مادرت می‌خواست تو را بکشد؟ برای اینکه می‌خواست اموالش و خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کردیم به نام خواهرهایم کند و هیچ سهمی به من ندهد. می‌دانست اعتراض می‌کنم به همین دلیل می‌خواست مرا بکشد تا راحت ارثش را ببخشد.

چطور می‌خواست تو را بکشد؟ نمی‌دانم، اما تصور می‌کردم می‌خواست مرا بکشد.

فکر می‌کردی بازداشت شوی؟ اصلاً فکر نمی‌کردم کسی متوجه شود که مادرم را من کشته باشم. مدت خیلی زیادی از مرگ او می‌گذرد و کسی به ماجرا پی نبرده بود. نمی‌دانم چه شد که این راز برملا شد.

منبع: روزنامه ایران

متهم به قتل در دادگاه:
مقتول به خواهرم فحاشی کرد
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲۴ ساعت در شهرری
هدیه تولد شوم
سعید
۱۴:۴۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
یه وقتا هم مثل خود من مادر می تونه واقعا بی رحم باشه که از روی ناآگاهی و جهل میاد من ازکودکی مادرم بین من و بقیه فرق می ذاشت و همیشه میگفت تو هیچی نمیشی ازکودکی و همه چیزشم داد به اونا گفت مهم ترن از تو حمایت به درک دریغ از محب ت مادری تحقیرم میکرد بمونم همیشه کنارش وقتی فهمیدم دلیلش اینه تنهاش گذاشتم رفتم گفتم همونا که براشون مادری کردی و مهم تربودن و ازمن سواستفادهکردی براشون بگو بیان برای فرزندباشن البته مثل من کمه این موارد وهرچیم باشه حق نداره دست بلند کنیم دربدترین حالت تردشون کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
واقعاً بعضی پسران به مادران شون رحم نمی‌کنند بعضی پسران با همکاری همسرشان مادرشون را به کام مرگ میبرند مثلا با قرص خواب آور مرتب تو خواب میبرند بعضی هاتون غذای خیلی شور درست میکنند به خورد مادرشون میدهند تا فشار خونش بالا بره و سکته کنه تا نشون ندهد چجوری مادر بیچاره از دنیا رفته یا مادرشون ازشون تقاضای خوراکی می‌کنه حتی اگر کارت بانکی مادرشان دست شون باشه کوتاهی میکنند تا مادر بیچاره با ستم زجر کش شود بعضی از پسران اگر به دنیا نمی‌آمدند واقعا خیلی به نفع بشریت بود بعضی پسران با اینکه دوبرابر ارث می‌برند بازم هم به پدر و مادر خواهر شون دشمنی میکنند این یعنی اوج پستی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
آخه یه پیرزن ۸۰ ساله چطور یه الاغ ۴۲ ساله رو میتونه بکشه

نحس نامبارک
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اگه میخواسته محرومش کنه حق داشته شاید شرعی باشه ولی نامردیه
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۵۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
شرعی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
انسانهای حیوان صفتی مانند این برای عبرت بعضی از جوانان مفت خور که فقط به دنبال ثروت باد آورده و ارث و میراث هستند به اشد مجازات برسد.
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
ثروت حقشه باید عادلانه تقسیم بشه نه اینکه بزنه بکشه باید در این مورد قانون دخالت کند و گرنه بعضی از پدر و مادرها عناد میکنند و دوماد را به فرزند پسرشون ترجیح میدن و این درست نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
آشغال کثافت حرام لقمه
از خوک پست تر بوده
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اعدام تو حوض اسید
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
مادر سهم مهمی در اخلاق او داشته
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
حیف اسم انسان که رو بعضیا میذارن
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
مادره توله سگ بزرگ میکرد بهتر از بزرگ کردن این بی همه چیز بود
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
بی شرف
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
خواهرات به همراه همسایه ها به شرط افشا نشدن نامشان تو را لو دادن ابله
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
پول واقعاچیه؟!! نداشتنش ادم راوحشی وبی رحم میکنه براش دست به هرکارمیزنن به دست بیارن؛ داشتنش هم ادم را هارمیکنه بی رحم میشه کسی زاوحتی خداراهم قبول ندارن بعضی پولدارها!!!
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
پول نوعی وابستگی ذهنی(حرص) هس ک انسان خیال میکنه باهاش ب ارامش مطلق میرسه والا اینطور نیس


حتی پولدارها هم بخاطر پول ، قاتل میشن بخاطر وابستگی ذهنی ( حرص و طمع)

یک موردش قتل دندانپزشک بخاطر مطالبه بدهی ش توسط برادر پزشک پولدارش، ب قتل رسیده

هر دو پولدار بودن!

لطفا مطالعه کتاب نیروی حال
را فراگیر کنیم

کاملا راهکار رهایی از بردگی و اسارت انسان برای ذهن ، میده
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۱:۵۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اگه اجازه میدادن همین موشکافی متخصصین، توی اقتصاد و فرهنگ هم به کار گرفته بشه، وضع ما این نبود. اجازه ندارن
۳
۱۲
پاسخ دادن
