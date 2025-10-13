سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد: مجموعه‌ای از طرح‌های فرهنگی با محوریت ترویج الگوی صحیح مصرف آب در سطح شهر تهران اکران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد، مجموعه‌ای از طرح‌های فرهنگی با محوریت ترویج الگوی صحیح مصرف آب در سطح شهر تهران اکران شده است.

این طرح‌ها با الهام از گزارش وزارت نیرو مبنی بر کاهش ۱۴.۵ درصدی مصرف آب در تابستان امسال، با هدف قدردانی از همراهی شهروندان و تشویق به تداوم رفتار‌های مسئولانه اکران شده است.

در این اکران، پیام‌هایی با مضامینی همچون «۱۶ نفر تشکر کردند! به بستن ادامه بده…»، «۸ نفر تشکر کردند! به بستن ادامه بده…»، «۳۳ نفر تشکر کردند! به بستن ادامه بده…» و «۲۳ نفر تشکر کردند! به بستن ادامه بده…» به‌صورت گرافیکی در کنار تصاویری از مصارف روزمره آب مانند دوش حمام، شست‌وشوی دست، شستن خودرو و استفاده از شیر آب، در فضا‌های مختلف شهری به نمایش درآمده است.

طرح‌های فرهنگی صرفه‌جویی در مصرف آب

این اقدام با هدف افزایش آگاهی عمومی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و استمرار روند کاهش مصرف آب در پایتخت انجام شده و نمودی از مشارکت فرهنگی شهروندان در صیانت از منابع حیاتی کشور به‌شمار می‌آید.

برچسب ها: سازمان زیباسازی شهرداری ، صرفه جویی مصرف آب
خبرهای مرتبط
پس از یک و نیم دهه انتظار محقق شد؛
تزریق ۲۷ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقلی منطقه ۱۸ پایتخت
سخنگوی شهرداری تهران مطرح کرد؛
گسترش مسیر سرزندگی طی ماه‌های آتی/ مدیریت حریم تهران با شهرداری است
کمپین «تهران از نو» مسیرهای گردشگری پایتخت را معرفی کرد
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
اکران تصاویر قهرمانان کشتی فرنگی در سطح شهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل بی رحمانه مادر به خاطر تقسیم ارثیه
آغاز طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها در جاده‌های کشور
مقتول به خواهرم فحاشی کرد
مزایده فروش ۴۱ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی پرونده رضایت خودرو آغاز شد
هشدار پلیس فتا: پیامک‌های قطع برق جعلی است
۳۱درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است
آغاز فرآیند جایگزینی کیوسک‌های قدیمی با مدل‌های جدید تا پایان سال
حدود مجاز غلظت آلاینده‌ها در هوای آزاد تعیین شد
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت
بازگشت «سازمان ملی جوانان» پس از ۱۵ سال
آخرین اخبار
پیش ثبت‌نام بیش از ۵ هزار نفر برای حج پیش رو در ۲۴ ساعت گذشته
خدمات مسکن کمیته امداد استان تهران به ۲۴۳ خانوار تحت حمایت در شش ماه
تکذیب خبر انسداد جاده چالوس/ تردد در محور‌های شمالی در جریان است
اسناد مالکیت اراضی و املاک موقوفه آستان مقدس عبدالعظیم حسنی (ع) اهدا شد
تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی ابعاد حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد
رئیس قوه قضاییه: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی و فریبکاری است
تزریق ۲۷ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقلی منطقه ۱۸ پایتخت
عامل اصلی تصادفات منجر به فوت موتورسوار + فیلم
گسترش مسیر سرزندگی طی ماه‌های آتی/ مدیریت حریم تهران با شهرداری است
دادستان تهران: بازرسان موظفند نظارت‌های خود را بر بازار افزایش دهند
هشدار پلیس فتا: پیامک‌های قطع برق جعلی است
جانشین فراجا: بیشتر تجهیزات پلیس، تولیدات داخلی است
باید سرمایه اجتماعی صندوق و بازنشستگان تقویت شود
اجرای طرح رفع سد معبر وانتی‌ها در مناطق پایتخت
فرصت زندگی دوباره به ۱۹ محکوم قصاص در تهران
مقتول به خواهرم فحاشی کرد
اکران طرح‌های فرهنگی صرفه‌جویی در مصرف آب
حدود مجاز غلظت آلاینده‌ها در هوای آزاد تعیین شد
قتل بی رحمانه مادر به خاطر تقسیم ارثیه
استمرار نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی در مناطق جنوبی پایتخت
مزایده فروش ۴۱ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی پرونده رضایت خودرو آغاز شد
آغاز فرآیند جایگزینی کیوسک‌های قدیمی با مدل‌های جدید تا پایان سال
بازگشت «سازمان ملی جوانان» پس از ۱۵ سال
۳۱درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است
حسینی‌المدنی: مسابقات «آماده» مسیر تربیت امدادگران آینده است
آغاز طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها در جاده‌های کشور
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
دستور دادستانی تهران برای شناسایی پشت صحنه توزیع عروسک‌های موهن 
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار