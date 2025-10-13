در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که این اتحادیه روز چهارشنبه یک ماموریت غیرنظامی برای نظارت بر گذرگاه مرزی رفح بین غزه و مصر را در حمایت از توافق آتشبس از سر خواهد گرفت.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از آزادی اولین گروه از اسرای اسرائیلی توسط حماس به عنوان بخشی از توافق با میانجیگری ایالات متحده، در X نوشت: «اتحادیه اروپا آماده است تا سهم خود را انجام دهد.»
او گفت: «این ماموریت میتواند نقش مهمی در حمایت از آتشبس ایفا کند.»
منبع: خبرگزاری فرانسه