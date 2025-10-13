باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی با اشاره به فعالیت مجرمان سایبری در روزهای اخیر گفت: در ۴۸ ساعت گذشته، پیامکهایی که حاوی لینکهای آلوده هستند به بهانه هشدار قطع برق، برای افراد ارسال میشود که پس از کلیک بر روی آن، موجودی حساب بانکی کاربران به سرقت میرود.
وی افزود: مجرمان با طراحی بدافزارهایی تحت عناوینی مانند پرداخت قبض، اعتراض به یارانه، سامانه ابلاغ ثنا و سبد کالا، لینکهای آلوده را از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی برای کاربران ارسال میکنند و با فریب آنان، اطلاعات بانکی یا هویتیشان را به دست میآورند.
رئیس پلیس فتا پایتخت تأکید کرد که شهروندان باید از باز کردن هرگونه پیامک حاوی لینک با موضوع قطع برق یا پرداخت قبض خودداری کرده و به شماره ارسالکننده پیامک توجه کنند.
به گفته وی، این لینکها معمولاً به صفحات جعلی پرداخت هدایت میشوند که با جعل آدرس اینترنتی شرکتهای خدماتی از جمله اداره برق، اقدام به سرقت اطلاعات کاربران میکنند.
گودرزی با اشاره به ضرورت افزایش سواد رسانهای شهروندان خاطرنشان کرد: در صورت مواجهه با چنین مواردی، کاربران باید بلافاصله اینترنت تلفن همراه خود را قطع کرده، نرمافزارهای مشکوک را حذف کنند و در کوتاهترین زمان ممکن به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه کنند تا امکان پیجویی تراکنشهای مسروقه از بین نرود.
وی همچنین از شهروندان خواست موارد مشابه یا مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند.