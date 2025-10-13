باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان تهران به منظور نظارت بر بازار کالاهای اساسی از میدان میوه و ترهبار منطقه پیروزی تهران بازدید کرد.
علی صالحی در این بازدید به صورت میدانی و مستقیم در غرفههای عرضه مرغ، گوشت و حبوبات حضور پیدا کرد و بر قیمت و نحوه توزیع این کالاها نظارت کرد.
دادستان تهران ضمن گفتوگو با مردم و خریداران، کیفیت و نحوه توزیع کالاهای اساسی را از مردم جویا شد و نکات لازم را برای ارتقای کیفیت خدمات، به مسئولان مربوط تذکر داد.
وی گفت: بازرسان جهاد کشاورزی، اصناف و تعزیرات موظفند نظارتهای خود را بر بازار افزایش دهند و تخلفات، کمفروشی یا گرانفروشیهای احتمالی را گزارش دهند.
صالحی ادامه داد: قیمتهای مصوب در رابطه با کالاهای اساسی مردم در این بازار (بازار تره بار پیروزی) رعایت میشد و مردم راضی بودند. قیمت مرغ از دیروز تاکنون کمی افزایش پیدا کرده بود. طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت تمام شده مرغ در میدانهای تره بار ۱۲۴ هزار تومان و در خارج از شهر ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ است که رعایت میشد البته باید در سطح شهر هم نظارت کنیم تا قیمتها رعایت شود. انتظار داریم مسئولان و متولیان امر نظارت جدیتر داشته باشند و به فکر مردم باشند، قطعا مردم امیدوار میشوند.
دادستان تهران به محتکران و برهمزنندگان آرامش بازار هشدار داد و گفت: کسانی که بخواهند در این فضا سوداگری کرده و در روند تامین کالاهای اساسی مردم اختلال ایجاد کنند قطعا با برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه میشوند. در این زمینه با ترک فعل یا کمکاری مدیران و مسئولان در هر سطحی نیز برخورد قاطع خواهیم داشت.
وی درباره نحوه گزارش گرانفروشی مردم به دستگاه قضایی گفت: مردممیتوانند گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ به تعزیرات اعلام کنند واین سامانه فعال است. همچنین از طریق سامانه ۱۲۴ سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات میتوانند گزارش دهند.
صالحی گفت: حسب دستور ریاست قوه قضاییه نظارت بر بازار افزایش مییابد. در همین راستا روز گذشته جلسهای با حضور مدیران و مسئولان امر برگزار و در این رابطه تقسیم کار شد تا دستگاههای متولی بتوانند با همافزایی و همکاری جمعی نظارت بهتری بر بازار داشته باشند.