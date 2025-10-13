فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام باند حمل سلاح هنگام عبور از حوزه جنوب استان کرمان خبر داد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موقوفه ئی گفت: ماموران ایستگاه بازرسی "پل بهادر آباد" رودبارجنوب، هنگام رصد تردد‌های خودرویی محور اصلی این شهرستان، یک دستگاه کامیونت عبوری را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از قسمت‌های مختلف این کامیونت، ۱۵ قبضه کلت کمری به همراه ۲۹ تیغه خشاب کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به واکاوی‌های اطلاعاتی تصریح کرد: با محرز شدن فعالیت‌های باندی مرتبط با این محموله، شناسایی و دستگیری سایر اعضای باند قاچاق سلاح در دستور کار پلیس قرار دارد.

منبع: پلیس کرمان