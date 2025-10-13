فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام باند حمل سلاح هنگام عبور از حوزه جنوب استان کرمان خبر داد.‌

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موقوفه ئی گفت: ماموران ایستگاه بازرسی "پل بهادر آباد" رودبارجنوب، هنگام رصد ترددهای خودرویی محور اصلی این شهرستان، یک دستگاه کامیونت عبوری را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی دقیق از قسمتهای مختلف این کامیونت، ۱۵ قبضه کلت کمری به همراه ۲۹ تیغه خشاب کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به واکاویهای اطلاعاتی تصریح کرد: با محرز شدن فعالیتهای باندی مرتبط با این محموله، شناسایی و دستگیری سایر اعضای باند قاچاق سلاح در دستور کار پلیس قرار دارد.
منبع: پلیس کرمان