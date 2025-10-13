فرمانده انتظامی فارس گفت: در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان، ۳۴۸ کیلوگرم تریاک کشف و یک قاچاقچی نیز دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: به منظور اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی با یک دستگاه وانت پیکان در حال انتقال محموله تریاک از بندرعباس به شیراز است که موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی پلیس فارس قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان لارستان پس از هماهنگی قضایی به محور‌های مواصلاتی منتهی به بندرعباس اعزام شدند و هنگام برپایی ایست و بازسی، خودرو حامل مواد مخدر را شناسایی کردند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ماموران انتظامی لارستان موفق شدند خودرو را توقیف و راننده را نیز دستگیر کنند، گفت: در بازسی از این وانت ۳۴۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.

سردار ملکی با اشاره به اینکه راننده قاچاقچی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است و از مردم درخواست می‌شود هرگونه اطلاعات در این خصوص را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: قاچاق مواد مخدر ، تریاک ، مواد مخدر
