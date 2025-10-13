مدیر تأمین مسکن کمیته امداد استان تهران از ارائه ۲۴۳ مورد خدمت عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان برای تأمین مسکن خانوار‌های تحت حمایت در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید تیزهوش، مدیر تأمین مسکن کمیته امداد استان تهران، با ارائه گزارشی از عملکرد این حوزه در شش ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در این مدت، ۲۴۳ مورد خدمت عمرانی به خانوار‌های تحت حمایت ارائه شده و بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان به صورت بلاعوض و معوض برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی در تشریح جزئیات این خدمات افزود: از این تعداد، ۴۶ فقره شامل خرید مسکن و ۱۹۷ مورد نیز مربوط به تعمیر، تکمیل، بازسازی و احداث فضا‌های جانبی مسکن خانواده‌های تحت حمایت بوده است.

تیزهوش با اشاره به منابع تأمین مالی این اقدامات، تصریح کرد: اعتبارات دولتی، آورده خود مددجویان، کمک‌های نیکوکاران و وام‌های قرض‌الحسنه، منابع اصلی اجرای این پروژه‌ها را تشکیل می‌دهند.

مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان تهران همچنین به تفاهم‌نامه‌های جاری کمیته امداد با بنیاد مسکن و سپاه پاسداران اشاره و خاطرنشان کرد: در چارچوب این همکاری ها، پروژه ۴۸ واحدی «اخترآباد» در صفادشت با ۳۱ درصد پیشرفت و پروژه ۳۲ واحدی «فیلستان» در پاکدشت با ۷۵ درصد پیشرفت در دست اجراست.

وی به پیشرفت ۳۰ درصدی، احداث ۲۰۰۰ واحد مسکن در قالب «طرح نهضت ملی مسکن» در شهر پرند و ۵۲۸ واحد در شهریار و رباط کریم اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها نیز با همکاری مدیریت شهرجدید پرند و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حال انجام است.

تیزهوش در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی این نهاد، از «طرح تأمین ۳۴۲ واحد مسکن» برای خانواده‌های تحت حمایت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری‌ها و مشارکت خیّران حقیقی و حقوقی این برنامه نیز به زودی محقق شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد

