باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در دیدار با ماهیر علیاف دبیر اجرایی موقت کنوانسیون تهران ضمن تاکید بر تقویت همکاری با کنوانسیون تهران، آمادگی ایران برای برگزاری هفتمین اجلاس کنوانسیون منطقهای حفاظت از محیطزیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران (کاپ ۷) را اعلام کرد.
در این نشست برنامهریزی برای آمادگی برگزاری کاپ ۷ کنوانسیون تهران در ایران، بررسی مواضع کشورهای ساحلی دریای کاسپین پیرامون همکاریهای موجود و برنامههای آینده در خصوص پیشبرد اهداف کنوانسیون تهران و همچنین کاهش آلودگی مواد مضر از آبهای دریای کاسپین مورد بررسی قرار گرفت.
انصاری در این جلسه بر مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم همکاری در این کنوانسیون و تعیین ساختار و استقرار دبیرخانه دائمی تاکید کرد.
همچنین ماهیر علیاف، دبیر اجرایی موقت کنوانسیون تهران درباره دیدارهای خود از کشورهای همسایه دریای کاسپین و گفتوگوهای انجام گرفته با مسئولین آنها پیرامون مواضع آتی گزارشی ارائه کرد.
منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست