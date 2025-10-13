باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عباس خالقداری در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه انجمن خیرین مسکن ساز فارس از اعتبارات دولت استفاده نمیکند و تلاش اصلی بر جلب کمک خیرین است، زیرا جامعه هدف انجمن، جامعهای محروم است و توانایی تامین منابع ساخت مسکن را ندارد، افزود: خانوادههای محروم توان تامین منابع ساخت مسکن را ندارند و بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان بهزیستی و کمیته امداد تلاش میکنند تا از ظرفیتهای دولت برای حمایت استفاده کنند.
او ادامه داد: در شهر شیراز، شورای شهر از محل اعتبارات محرومیتزدایی به پروژههای انجمن کمک میکند. به عنوان نمونه، پروژه ۴۶ واحدی «فاضل» برای خانوادههای دارای دو معلول احداث شد که نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان توسط شهرداری تامین شد. با وجود طولانی شدن فرایند، حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات شورا و شهرداری برای این پروژه هزینه شد و پروژه موفق به بهرهبرداری رسید.
خالقداری خاطرنشان کرد: انجمن خیرین مسکنساز فارس در سال ۸۳ به همت خیرین و معتمدین استان فارس، به ویژه شهر شیراز، برای ساخت مسکن برای خانوادههای محروم و اقشار کمدرآمد جامعه و همچنین زنده نگه داشتن یاد و خاطره حضرت امام تشکیل شد.
وی تصریح کرد: دولت نیز موظف شد خدمات روبنایی و زیربنایی این طرحها را مهیا کند و کسانی که مصالح ساختمانی تولید میکنند و زمینهای وسیعی در اختیار دارند، آنها را برای این طرح اختصاص دهند. این اقدامات منجر به تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شد.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز فارس تاکید کرد: از وامهای ساخت بانکهای عامل نیز برای تامین منابع استفاده میشود و انجمن هیچ هدفی جز ساخت سرپناه و ایجاد امید و آرامش برای خانوادههای محروم ندارد.
او تصریح کرد: در گوشهگوشه استان فارس خانوادههای زیادی هنوز فاقد خانه هستند و بسیاری از کودکان تنها رویای داشتن یک اتاق برای زندگی را دارند.
خالقداری ادامه داد: کار انجمن به دلیل اختصاص به ساخت مسکن برای هر خانواده به صورت مستقل، منحصربهفرد است و نیازمند هزینههای بالا است؛ ساخت یک خانه برای یک خانواده توسط یک خیر ممکن است نیازمند یک تا دو میلیارد تومان سرمایه باشد.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز فارس تاکید کرد: این خانهها باید به طور مستقیم به خانوادهها واگذار شود و امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد، چرا که فقر اقتصادی و فرهنگی گاهی باعث میشود برخی افراد واحد را بفروشند یا برای رفع نیازهای دیگر خود استفاده کنند.
خالقداری با اشاره به دشواری جذب خیرین برای ساخت مسکن، افزود:امروز خواهشم این است که حضور شما و اطلاعرسانی شما میتواند تاثیر بسزایی در جلب کمک خیرین و حمایت از اقشار محروم داشته باشد.
او از رسانهها خواست که با اطلاعرسانی خیرین را به سمت ساخت مسکن برای خانوادههای کم درآمد، به ویژه خانوادههایی با حداقل دو یا سه عضو معلول، هدایت کنند و توضیح داد: برخی خانوادهها توان حرکت و تامین مایحتاج خود را ندارند، و بسیاری نیازمند وسایل خاص مانند ویلچر هستند که سازمان بهزیستی تنها بخش محدودی از نیازها را پوشش میدهد.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز فارس گفت: امسال برنامه داریم مسکن استیجاری احداث کنیم. این مسکنها مانند مساجد، مدارس و بیمارستانها میتوانند عامل المنفعه باشند و افراد زیادی بهرمند گردند.
خالقداری با بیان اینکه امروز بسیاری از زوجهای جوان به دلیل نداشتن مسکن قادر به تشکیل زندگی نیستند و درآمد خانوادهها پاسخگوی اجارهبها و هزینههای زندگی نیست، تصریح کرد: هزینههای مسکن در شیراز به گونهای است که خانوادهها مجبورند بیشتر درآمد خود را صرف اجاره کنند و این باعث کاهش آرامش و افزایش فشار روانی میشود.
او افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و قیمتهای بالای مسکن، لازم است مشارکت خیرین و اطلاعرسانی رسانهها افزایش یابد تا منابع لازم برای ساخت مسکن تامین شود.
خالقداری درباره حمایت قانونی و مالی انجمن توضیح داد: بر اساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، انجمن از هزینههای صدور پروانه ساختمانی و عوارض، و همچنین انشعابات آب، برق و گاز معاف است. همچنین سازمان نظام مهندسی بر اساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی اجازه میدهد از خدمات مهندسین ناظر برای یک دوره ساخت تا پنج هزار متر زیربنا معافیت دریافت کنیم.
او درباره شفافیت مالی انجمن گفت: برای جلب اعتماد خیرین، ساختار مالی انجمن کاملاً شفاف است. تمامی عملیات مالی سالانه توسط حسابرسان دارای مجوز بررسی میشود و گزارشها به هیئت امنا ارسال و برای عموم قابل انتشار است. هر کسی میتواند گزارش عملکرد پروژهها و هزینهها را دریافت کند.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز فارس، در دیدار با خبرنگاران و رسانهها تاکید کرد که انجمن شفافیت مالی و گزارشدهی کامل را برای تمامی پروژهها رعایت میکند.
خالقداری گفت: هر کسی که بخواهد گزارش عملکرد هر پروژه را بررسی کند، دسترسی کامل به هزینهها و مستندات دارد و هیچ منعی وجود ندارد.
او توضیح داد: در هر پروژه کمیسیون معاملات تشکیل شده و حتی از بین متقاضیان، دو نماینده برای نظارت انتخاب میشوند. خیرین نیز میتوانند بر روند خرید مصالح نظارت داشته باشند یا در صورت تامین منابع، مصالح را در اختیار انجمن قرار دهند و تمامی گزارشها به آنها ارائه میشود.
خالقداری افزود: عملکرد انجمن در وبسایت رسمی آن بهصورت سه ماهه بهروزرسانی میشود و حتی گزارش ریالی پروژهها در دسترس عموم است.
او اضافه کرد: انجمن در حال حاضر پروژههای متعددی را در شهر شیراز و شهرستانها در دست اجرا دارد. به عنوان مثال، پروژه ۳۶ واحدی احمد بن موسی برای خانوادههایی با حداقل دو عضو معلول آغاز شده و عملیات بتنریزی آن در حال انجام است.
خالقداری توضیح داد: انجمن توان ساخت این پروژهها را بدون پشتوانه مردم و خیرین ندارد و پیگیری برای استفاده از اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی نیز ادامه دارد.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز فارس تاکید کرد: سیاست ما جلوگیری از تمرکز محرومیت در یک نقطه است تا از کاهش ارزش اقتصادی منطقه و بروز بزه جلوگیری شود. پروژهها در محلههای مختلف به صورت پراکنده اجرا میشوند و در صورت امکان، گروههای مختلف جامعه در پروژهها مشارکت داده میشوند تا تبادل فرهنگی و اجتماعی ایجاد شود.
او افزود: تا کنون بیش از ۲ هزار و صد واحد مسکونی برای خانوادههای کمدرآمد و معلول در استان فارس ساخته شده است. پروژهها هم در قالب مالکیتی و هم استیجاری اجرا میشوند تا زوجهای جوان و اقشار کمدرآمد بتوانند زندگی خود را آغاز کنند و توانمند شوند.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز فارس یادآور شد: تأمین زمین یکی از بزرگترین چالشهای انجمن است و نزدیک به ۵۷۰ نفر در نوبت دریافت مسکن هستند که عملیات ساخت آنها منوط به تأمین زمین است.
خالقداری درباره هزینه ساخت و نحوه مشارکت خیرین و متقاضیان گفت: هزینه واقعی ساخت توسط متقاضی تامین میشود و کسانی که توان مالی ندارند، از کمک خیرین، اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی استفاده میکنیم. به عنوان مثال در پروژه ۴۶ واحدی، متقاضیان با میانگین آورده ۱۵۳ میلیون تومان صاحب مسکن شدند و مابقی هزینهها از طریق خیرین، شهرداری (مصوبه شورای محترم شهر شیراز)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی تأمین شد. بانک ملی نیز تسهیلات ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت بلندمدت ارائه کرده است.