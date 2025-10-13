باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در مراسم رونمایی از کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد»، گفت: زمان زیادی از نبرد قهرمانانه ملت ایران نگذشته است، اتفاق بزرگی که هنوز هم ادامه دارد.

وی در خصوص ریشه همگرایی مردم با وجود سلایق مختلف و اختلاف‌نظر‌ها در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: درست است که هر وقت پای اجنبی و دشمنی وسط بیاید همه ایرانی‌ها همگرا می‌شوند، اما موضوع درست‌تر برای پاسخ به این پرسش، بحث هویت ایرانی است.

توکلی‌زاده با تأکید بر نقش هویت ایرانی در این همگرایی ملی تصریح کرد: قطعاً نقش اصلی در حفظ این هویت یعنی هویت ایرانی، بدون شک بر عهده مقام معظم رهبری است. این موضوع به صورت مستقیم به جایگاه رهبری ایشان ارتباط ندارد، بلکه دیدگاه و نظر معظم‌له از گذشته همین بوده است. پاسداری ایشان از زبان فارسی و اهمیت به این زبان اصیل و کهن و توجه به شعر فارسی و شاعران فارسی‌زبان دلیل همین مدعاست.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: این جنگ فقط باعث شد یک‌بار دیگر هویت ایرانی خودمان را بازخوانی کنیم و این مسئولیت همه ما را بیشتر کرده است. قطعاً ایران پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با ایران پیش از آن را نمی‌توان مقایسه کرد. ایرانی که با قدرت خودش، با سلاح خودش، با مردم خودش و بدون توجه و بدون اتکا به دیگر قدرت‌ها در مقابل قدرت‌های نظامی دنیا ایستاد.

وی با تشکر از حسین خادمی عنصرودی، گردآورنده و نویسنده کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد»، ادامه داد: با وجودی که این کتاب باعث شد بیش از گذشته به ایرانی بودن خود افتخار کنیم، ولی نباید به همین اکتفا کنیم و راضی باشیم. ما باید به این فکر کنیم که چگونه حکیم ابوالقاسم فردوسی را به نسل جدید معرفی کنیم و چگونه این نسل را با حکمت‌های این حکیم بزرگ آشنا کنیم.

توکلی‌زاده از راه‌اندازی پویش «ایران سرایی» با محوریت نوجوانان خبر داد و گفت: ما در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پویشی با نام «ایران سرایی» راه‌اندازی کرده‌ایم تا با بازخوانی شاهنامه فردوسی توسط این نسل، باعث آشنایی نسل جدید با این شاعر برجسته فارسی‌زبان شویم. از اجرای این طرح بازخورد‌های بسیار خوبی گرفته‌ایم و امیدواریم در دور دوم اجرای این طرح نیز با شکوه بیشتری آغاز شود.

وی در پایان تأکید کرد: ما سرمایه‌های بزرگی برای به هم پیوستن مردم ایران داریم و باید از این سرمایه‌ها به نحو احسن برای این پیوستگی نهایت استفاده را کنیم.

منبع: شهرداری تهران