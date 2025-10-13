معاون اجتماعی شهرداری تهران گفت: جنگ ۱۲ روزه فقط باعث شد یک‌بار دیگر هویت ایرانی خودمان را بازخوانی کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در مراسم رونمایی از کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد»، گفت: زمان زیادی از نبرد قهرمانانه ملت ایران نگذشته است، اتفاق بزرگی که هنوز هم ادامه دارد.

وی در خصوص ریشه همگرایی مردم با وجود سلایق مختلف و اختلاف‌نظر‌ها در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: درست است که هر وقت پای اجنبی و دشمنی وسط بیاید همه ایرانی‌ها همگرا می‌شوند، اما موضوع درست‌تر برای پاسخ به این پرسش، بحث هویت ایرانی است.

توکلی‌زاده با تأکید بر نقش هویت ایرانی در این همگرایی ملی تصریح کرد: قطعاً نقش اصلی در حفظ این هویت یعنی هویت ایرانی، بدون شک بر عهده مقام معظم رهبری است. این موضوع به صورت مستقیم به جایگاه رهبری ایشان ارتباط ندارد، بلکه دیدگاه و نظر معظم‌له از گذشته همین بوده است. پاسداری ایشان از زبان فارسی و اهمیت به این زبان اصیل و کهن و توجه به شعر فارسی و شاعران فارسی‌زبان دلیل همین مدعاست.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: این جنگ فقط باعث شد یک‌بار دیگر هویت ایرانی خودمان را بازخوانی کنیم و این مسئولیت همه ما را بیشتر کرده است. قطعاً ایران پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با ایران پیش از آن را نمی‌توان مقایسه کرد. ایرانی که با قدرت خودش، با سلاح خودش، با مردم خودش و بدون توجه و بدون اتکا به دیگر قدرت‌ها در مقابل قدرت‌های نظامی دنیا ایستاد.

وی با تشکر از حسین خادمی عنصرودی، گردآورنده و نویسنده کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد»، ادامه داد: با وجودی که این کتاب باعث شد بیش از گذشته به ایرانی بودن خود افتخار کنیم، ولی نباید به همین اکتفا کنیم و راضی باشیم. ما باید به این فکر کنیم که چگونه حکیم ابوالقاسم فردوسی را به نسل جدید معرفی کنیم و چگونه این نسل را با حکمت‌های این حکیم بزرگ آشنا کنیم.

توکلی‌زاده از راه‌اندازی پویش «ایران سرایی» با محوریت نوجوانان خبر داد و گفت: ما در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پویشی با نام «ایران سرایی» راه‌اندازی کرده‌ایم تا با بازخوانی شاهنامه فردوسی توسط این نسل، باعث آشنایی نسل جدید با این شاعر برجسته فارسی‌زبان شویم. از اجرای این طرح بازخورد‌های بسیار خوبی گرفته‌ایم و امیدواریم در دور دوم اجرای این طرح نیز با شکوه بیشتری آغاز شود.

وی در پایان تأکید کرد: ما سرمایه‌های بزرگی برای به هم پیوستن مردم ایران داریم و باید از این سرمایه‌ها به نحو احسن برای این پیوستگی نهایت استفاده را کنیم.

منبع: شهرداری تهران

برچسب ها: جنگ تحمیلی ، جنگ ۱۲ روزه ، شهرداری تهران ، هویت ایرانی
خبرهای مرتبط
سرلشکر حاتمی: جنگ ۱۲ روزه به اندازه ۱۲ سال برای ما درس آموخته داشت
سخنگوی شهرداری تهران مطرح کرد؛
گسترش مسیر سرزندگی طی ماه‌های آتی/ مدیریت حریم تهران با شهرداری است
در هفته ملی کودک محقق شد؛
شادی‌های کودکانه در منطقه ۱۴
تعیین تکلیف ۹۰ درصد واحد‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل بی رحمانه مادر به خاطر تقسیم ارثیه
آغاز طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها در جاده‌های کشور
مقتول به خواهرم فحاشی کرد
مزایده فروش ۴۱ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی پرونده رضایت خودرو آغاز شد
هشدار پلیس فتا: پیامک‌های قطع برق جعلی است
آغاز فرآیند جایگزینی کیوسک‌های قدیمی با مدل‌های جدید تا پایان سال
۳۱درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است
حدود مجاز غلظت آلاینده‌ها در هوای آزاد تعیین شد
تکذیب خبر انسداد جاده چالوس/ تردد در محور‌های شمالی در جریان است
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت
آخرین اخبار
۱۲۴ مدرسه و ۱۴۹۸ کلاس درس در استان تهران به بهره‌برداری رسیده است
توکلی‌زاده: جنگ تحمیلی نقطه عطفی برای بازخوانی هویت ایرانی بود
ایران آماده برگزاری اجلاس کنوانسیون تهران است
بیش از ۲۵۴ هزار نابینا تحت پوشش بهزیستی
جزئیات پروژه عمرانی دوگاز در غرب تهران+ فیلم
تلاش‌های پیشگیرانه و توانمندسازی نابینایان؛ اولویت سازمان بهزیستی در مسیر جامعه‌ای فراگیر
پیش ثبت‌نام بیش از ۵ هزار نفر برای حج پیش رو در ۲۴ ساعت گذشته
خدمات مسکن کمیته امداد استان تهران به ۲۴۳ خانوار تحت حمایت در شش ماه
تکذیب خبر انسداد جاده چالوس/ تردد در محور‌های شمالی در جریان است
اسناد مالکیت اراضی و املاک موقوفه آستان مقدس عبدالعظیم حسنی (ع) اهدا شد
تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی ابعاد حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد
رئیس قوه قضاییه: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی و فریبکاری است
تزریق ۲۷ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقلی منطقه ۱۸ پایتخت
عامل اصلی تصادفات منجر به فوت موتورسوار + فیلم
گسترش مسیر سرزندگی طی ماه‌های آتی/ مدیریت حریم تهران با شهرداری است
دادستان تهران: بازرسان موظفند نظارت‌های خود را بر بازار افزایش دهند
هشدار پلیس فتا: پیامک‌های قطع برق جعلی است
جانشین فراجا: بیشتر تجهیزات پلیس، تولیدات داخلی است
باید سرمایه اجتماعی صندوق و بازنشستگان تقویت شود
اجرای طرح رفع سد معبر وانتی‌ها در مناطق پایتخت
فرصت زندگی دوباره به ۱۹ محکوم قصاص در تهران
مقتول به خواهرم فحاشی کرد
اکران طرح‌های فرهنگی صرفه‌جویی در مصرف آب
حدود مجاز غلظت آلاینده‌ها در هوای آزاد تعیین شد
قتل بی رحمانه مادر به خاطر تقسیم ارثیه
استمرار نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی در مناطق جنوبی پایتخت
مزایده فروش ۴۱ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی پرونده رضایت خودرو آغاز شد
آغاز فرآیند جایگزینی کیوسک‌های قدیمی با مدل‌های جدید تا پایان سال
بازگشت «سازمان ملی جوانان» پس از ۱۵ سال
۳۱درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است