باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کتاب «درس سحر»، شامل شرح ابیاتی از حافظ شیرازی، اثر زنده یاد حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی (ره) توسط انتشارات دفتر نشر معارف در ۳۵۶ صفحه، در سال ۱۴۰۴ به چاپ رسیده است.
کتاب حاضر، متن پیادهشده و تدوینشدۀ سلسله جلساتی است که مرحوم استاد (ره) در دهۀ ۸۰ در محل حافظیۀ شیراز، به شرح برخی از ابیات حضرت حافظ پرداختهاند. از آنجاکه محور جلسات، اشعار و ابیات مختلف حافظ بوده است، لذا ساختار کتاب بر همین اساس چیده شده است و فصلبندیِ موضوعیِ منظمی به سیاق کتابهای علمی ندارد. اما از نظر محتوا اثری ارزشمند و الهامبخش در حوزه شرح عرفانی حافظ به شمار میآید و در آن نویسنده با بیانی دلنشین، میان مفاهیم قرآنی، آموزههای عرفانی و اشعار حافظ پیوندی عمیق برقرار کرده است.
در میان شارحان دیوان حافظ، آنان که علاوه بر دانش ادبی، از ذوق عرفانی و صفای باطن و آگاهی ژرف به مبانی دینی نیز برخوردار بودهاند، توانستهاند پرده از رازهای نهفته در کلام خواجه بردارند و حقایق مستور در آن را آشکار سازند و همآهنگی آن با ثقلین را نشان دهند، و مرحوم حضرت آیتالله محیالدین حائری شیرازی (ره) از آن جمله بودند. شرح ایشان، نه صرفاً تحلیلی ادبی، بلکه گشایشی روحانی و معرفتی به سوی دنیای پر رمز و راز حافظ است. نثر کتاب ساده و روان است و لحن نویسنده بیشتر پندآموز و معرفتی است.
در معرفی این اثر آمده است: غزلهای عارفانه و حکمتآموز حافظ، قرنهاست که جانهای تشنه حقیقت و معرفت را سیراب میکند. کلام او که «لسانالغیب» لقب گرفته، آمیزهای شگفتانگیز از هنر، حکمت، و عرفان است. با این حال، عمق مفاهیم و ظرافت اشارات در شعر حافظ گاه نیاز به راهنمایی دارد تا در هر عصری، طراوت و تازگی خود را حفظ کرده و با هر خوانشی، افقهای جدیدی از معنا را به روی مخاطب بگشاید.
این کتاب برای علاقهمندان به شعر حافظ، عرفان اسلامی و اندیشههای اخلاقی بسیار سودمند است. منتقدان، آن را پلی میان دین و ادب فارسی دانستهاند و کاربران نیز در این باره از تأثیر معنوی و فهم تازهای که از شعر حافظ یافتهاند سخن گفتهاند.
دیگر اثر رونمایی شده در مراسم امروز، کتاب «من فاخرهام»، شامل پدرانههای تربیتی حضرت آیت الله حائری شیرازی و روایتهای فاطمه حائری شیرازی از مرحوم پدر، اثر فرزانه قائنی بود، که به کوشش بهزاد دانشگر، توسط انتشارات دفتر نشر معارف در سال ۱۴۰۴ در ۱۵۲ صفحه به چاپ رسیده است.
«من فاخرهام» روایتی صمیمی و پر از نکتههای تربیتی است؛ داستانی که از زبان فاطمه حائری شیرازی، دختر زنده یاد آیتالله حائری شیرازی (رحمت الله علیه)، روایت میشود و در آن مخاطب با نمونهای زنده و عملی از تربیت دینی و خانوادهداری آشنا میگردد. روایت تجربه نویسنده در سایه تربیت پدرش، زنده یاد آیت الله محمد صادق (محی الدین) (ره) حائری شیرازی است.
این اثر، ترکیبی از خاطرات، تجربههای پدرانه، آموزههای تربیتی و لحظات شیرین و صمیمی زندگی خانوادگی است؛ جایی که گفتوگو، احترام، مسئولیتپذیری و اعتماد به نفس، ستونهای اصلی تربیت به شمار میروند.
در این کتاب، با نثری ساده و تأثیرگذار، مفاهیمی، چون هویت زن، اعتماد به نفس، تربیت توحیدی و نقش زنان در خانواده و جامعه به تصویر کشیده میشود. این اثر بهدور از شعار، مدلی تربیتی و انسانی از نگاه پدری عالم به دختری مسئولپذیر ارائه میدهد.
من فاخرهام، فقط یک خاطرهنگاری نیست؛ بلکه سندی زنده از تربیتی توحیدی است که در آن «زن» نه موجودی منفعل، بلکه موجودی مسئول، پویا و صاحب نقش در خانواده و جامعه معرفی میشود. فاطمه حائری شیرازی، با بیانی زلال و صادقانه، به قلب مخاطب مینشیند و میکوشد الگوی ارتباط پدر- دختری را بازآفرینی کند که ریشه در معرفت الهی و نگاه بلند به انسان دارد.
این اثر خواندنی از دل زندگی، با نگاهی عمیق به تجربههای تربیتی یکی از عالمان برجسته معاصر و روایتی صمیمی و آموزنده از نامهها، رهنمودها و تجربههای تربیتی زنده یاد آیتالله حائری شیرازی در نقش یک پدر مهربان، حکیم و آیندهنگر به همه کسانی که دغدغهمند آموزههای تربیتی معنوی نسلهای آینده هستند توصیه میشود.
حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری در آئین رونمایی از ۲ کتاب آیتالله حائری شیرازی، این فقیه مجاهد را به عنوان یک مجتهد واقعی و عالم ربانی توصیف کرد و گفت: شخصیت مرحوم آیتالله حائری به قدری برجسته بود که در برخورد اول، انسان احساس میکرد با فردی الهی و متقی روبهرو است.
او ویژگی بارز آیتالله حائری را حکمت و حکیم بودن دانست و ادامه داد: این ویژگی در گفتار و رفتارشان تجلی مییافت، بهطوریکه احساس میشد در محضر بزرگان شعر و فلسفه مانند سعدی، حافظ و ملاصدرا نشستهایم.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) افزود: او در طول ۳۰ سال امام جمعه شیراز بود و خطبههای نماز جمعه را میخواند و در سطح ملی و بینالمللی سخنرانیهای فراوانی داشت.
حجت الاسلام کلانتری به ویژگیهای اخلاقی و علمی آیتالله حائری اشاره کرد و گفت: از ویژیهای اخلاقی ایشان از جمله اینکه کمحرف و عمیق بود و در عین حال در فکر و اندیشه غرق میشد. او حکیمی بود که درونش پر از حکمت و درک عمیق، نبوغ و بصیرت اجتماعی و سیاسی فراوان داشت، از جمله پیشگوییهای دقیقی که درباره آینده اسرائیل، فلسطین و انحطاط فرهنگ غرب داشت.
او همچنین، بر اهمیت آثار و سخنرانیهای آیتالله حائری تاکید کرد و ادامه داد: آثار و سخنرانیهای ایشان در قالب نوارهای صوتی ضبط شده و در حال انتشار است.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) در پایان بر ضرورت مطالعه و تبلیغ آثار ایشان تأکید و تصریح کرد: آیتالله حائری شیرازی نمونهای از بلاغ مبین، یعنی تبلیغ متناسب با زمان و مخاطب، بود. او با زبانهای مختلف و در محیطهای گوناگون، با مردم و کشاورزان، سخن میگفت و معارف ناب دینی را منتقل میکرد.