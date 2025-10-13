باشگاه خبرنگاران جوان ـ حوزه علمیه قم طی دو دهه گذشته با رویکردی علمی، آموزشی و رسانه‌ای، در خط مقدم مقابله با جریان‌های موسوم به «عرفان‌های نوظهور» ایستاده و با نقد و روشنگری درباره مکاتبی چون اوشو، کریشنا مورتی و عرفان حلقه، پرچم عقلانیت دینی را در برابر موج معنویت‌های انحرافی برافراشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حوزه علمیه قم طی دو دهه گذشته با رویکردی علمی، آموزشی و رسانه‌ای، در خط مقدم مقابله با جریان‌های موسوم به «عرفان‌های نوظهور» ایستاده و با نقد و روشنگری درباره مکاتبی چون اوشو، کریشنا مورتی و عرفان حلقه، پرچم عقلانیت دینی را در برابر موج معنویت‌های انحرافی برافراشته است.

مقابله با عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت علمی و فرهنگی حوزه علمیه قم در دو دهه اخیر به شمار می‌آید. این حوزه با تکیه بر ظرفیت‌های پژوهشی، آموزشی و رسانه‌ای خود، توانسته جریان علمی و اجتماعی قابل‌توجهی را در نقد و روشنگری نسبت به معنویت‌های انحرافی ایجاد کند.

پیشینه ورود عرفان‌های نوظهور به ایران