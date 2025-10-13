معاون سیاسی فرمانداری خرم‌آباد تأکید کرد که ایجاد فرصت‌های واقعی برای اشتغال و آموزش جوانان، مهم‌ترین وظیفه ستاد ساماندهی جوانان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مریم پورسرتیپ گفت: «جوانان سرمایه‌های اصلی و آینده‌ساز جامعه ما هستند و هر اقدامی که برای آنها انجام دهیم، سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان است.

وی افزود: وظیفه ما در این ستاد، ایجاد فرصت‌های واقعی برای اشتغال، آموزش و مهارت‌آموزی جوانان است. دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید با همکاری، زمینه‌های کارآفرینی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا را فراهم کنند.

 حمایت مالی و آغاز زندگی مشترک

پورسرتیپ به اهمیت حمایت مالی از جوانان در آغاز زندگی مشترک اشاره کرد و گفت: بانک‌ها نقش کلیدی در پرداخت تسهیلات ازدواج دارند و دسترسی آسان به این منابع می‌تواند دغدغه‌های مالی جوانان را کاهش دهد. باید فرآیندها ساده شود تا زوج‌های جوان بتوانند با آرامش زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در ارائه برنامه‌های حمایتی خاطرنشان کرد: هر نهاد و اداره می‌تواند با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، فرهنگی و اشتغال‌محور، جوانان را در مسیر رشد فردی و اجتماعی همراهی کند. هماهنگی میان دستگاه‌ها کلید موفقیت در ارائه خدمات مؤثر و جامع به جوانان است.

معاون سیاسی فرمانداری خرم‌آباد در ادامه اظهار کرد: برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری، فعالیت‌های داوطلبانه و ایجاد فضاهای مناسب، روحیه و انگیزه جوانان را بالا می‌برد و تعلق آنها به شهرستان را تقویت می‌کند.

وی افزود: ستاد ساماندهی جوانان باید محلی برای شنیدن صدای جوانان باشد. دغدغه‌ها، ایده‌ها و پیشنهادات آنان راهنمای ما در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود تا برنامه‌ها با نیازهای واقعی جوانان همسو باشد.

برچسب ها: جوانان ، اشتغال
خبرهای مرتبط
با حضور مسئولان لرستان صورت گرفت؛
دانش‌آموختگان و فعالان حوزه نماز دانشگاه علمی کاربردی تجلیل شدند
جوانان بزرگترین سرمایه های اصلی کشور
توانمندسازی جوانان شهرستان جم در اولویت برنامه‌ها قرار دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خاویار لرستان در مسیر جهانی‌شدن
کندی پیشرفت در نهضت ملی مسکن بروجرد؛ مطالبه جدی مردم و مسئولان برای رفع موانع
زنگ خطر بی‌آبی در بروجرد؛ هشدار درباره افت سفره‌های زیرزمینی و تداوم برداشت‌های غیرمجاز
نسل آینده بازار کار می‌شود؛ همنوا با ۵۵۱ دانش‌آموز لرستانی اجرا شد
توسعه ۴۴ هکتار کشت گلخانه‌ای تا سال ۱۴۰۷
دستور ویژه برای مقابله با اخلالگران اقتصادی
توانمندسازی جوانان خرم‌آباد؛ اشتغال، آموزش و مشارکت اجتماعی در دستور کار ستاد ساماندهی
دستور صریح برای برخورد با متخلفان منابع طبیعی
از فعال‌سازی سد معشوره تا تکمیل برج امید و احیای گردشگری بیشه
اجرای ۲۵۳ پروژه؛ از پیشران تا اولویت‌دار
آخرین اخبار
توانمندسازی جوانان خرم‌آباد؛ اشتغال، آموزش و مشارکت اجتماعی در دستور کار ستاد ساماندهی
از فعال‌سازی سد معشوره تا تکمیل برج امید و احیای گردشگری بیشه
اجرای ۲۵۳ پروژه؛ از پیشران تا اولویت‌دار
از احداث کارخانه‌های بزرگ تا یکپارچه‌سازی هزاران هکتار زمین کشاورزی
زنگ خطر بی‌آبی در بروجرد؛ هشدار درباره افت سفره‌های زیرزمینی و تداوم برداشت‌های غیرمجاز
نسل آینده بازار کار می‌شود؛ همنوا با ۵۵۱ دانش‌آموز لرستانی اجرا شد
خاویار لرستان در مسیر جهانی‌شدن
کندی پیشرفت در نهضت ملی مسکن بروجرد؛ مطالبه جدی مردم و مسئولان برای رفع موانع
دستور ویژه برای مقابله با اخلالگران اقتصادی
دستور صریح برای برخورد با متخلفان منابع طبیعی
توسعه ۴۴ هکتار کشت گلخانه‌ای تا سال ۱۴۰۷
تکمیل راه‌آهن ازنا – الیگودرز؛ از وعده تا عمل