باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مریم پورسرتیپ گفت: «جوانان سرمایه‌های اصلی و آینده‌ساز جامعه ما هستند و هر اقدامی که برای آنها انجام دهیم، سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان است.

وی افزود: وظیفه ما در این ستاد، ایجاد فرصت‌های واقعی برای اشتغال، آموزش و مهارت‌آموزی جوانان است. دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید با همکاری، زمینه‌های کارآفرینی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا را فراهم کنند.

حمایت مالی و آغاز زندگی مشترک

پورسرتیپ به اهمیت حمایت مالی از جوانان در آغاز زندگی مشترک اشاره کرد و گفت: بانک‌ها نقش کلیدی در پرداخت تسهیلات ازدواج دارند و دسترسی آسان به این منابع می‌تواند دغدغه‌های مالی جوانان را کاهش دهد. باید فرآیندها ساده شود تا زوج‌های جوان بتوانند با آرامش زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در ارائه برنامه‌های حمایتی خاطرنشان کرد: هر نهاد و اداره می‌تواند با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، فرهنگی و اشتغال‌محور، جوانان را در مسیر رشد فردی و اجتماعی همراهی کند. هماهنگی میان دستگاه‌ها کلید موفقیت در ارائه خدمات مؤثر و جامع به جوانان است.

معاون سیاسی فرمانداری خرم‌آباد در ادامه اظهار کرد: برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری، فعالیت‌های داوطلبانه و ایجاد فضاهای مناسب، روحیه و انگیزه جوانان را بالا می‌برد و تعلق آنها به شهرستان را تقویت می‌کند.

وی افزود: ستاد ساماندهی جوانان باید محلی برای شنیدن صدای جوانان باشد. دغدغه‌ها، ایده‌ها و پیشنهادات آنان راهنمای ما در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود تا برنامه‌ها با نیازهای واقعی جوانان همسو باشد.