باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجانغربی در جریان بازدید خبرنگاران از مجتمع «مارال صنعت ارومیه» و زندانیان شاغل در این واحد بزرگ تولیدی گفت: در این استان اشتغال زندانیان به فرهنگ تبدیل شده است و آذربایجان غربی بعد از تهران، دومین استان کشور از نظر کارآفرینی برای زندانیان است که از همگرایی دستگاه قضا با واحدهای تولیدی و صاحبان صنایع حکایت میکند.
مراد فتحی فتحی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان در واحدهای صنعتی خارج از زندان مشغول به کار هستند و تحقق این میزان اشتغال، با نگاه همراه با رأفت دستگاه قضا و حمایت از بازپروری زندانیان ممکن شده است.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای تولیدی در مجموعههای تحت نظارت اداره کل زندانها ادامه داد: هماکنون زندانیان در ۱۷۶ کارگاه کوچک و بزرگ خارج از زندان در نقاط مختلف آذربایجانغربی مشغول فعالیت هستند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجانغربی با بیان اینکه ۷۲ درصد زندانیان واجد شرایط در حال حاضر شاغل هستند، تصریح کرد: ایجاد فرصتهای شغلی در زندانها علاوه بر بازپروری افراد، نقش مهمی در کاهش جرم و بازگشت مجدد زندانیان به جامعه دارد.
فتحی با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین عوامل وقوع جرم، بیکاری و نداشتن درآمد پایدار است، گفت: توسعه اشتغال در دوران حبس میتواند اقدامی مؤثر در پیشگیری از تکرار جرم باشد.
وی اضافه کرد: بسیاری از زندانیانی که در دوران محکومیت خود در واحدهای صنعتی و تولیدی مشغول به کار میشوند، پس از آزادی نیز در همان مراکز ادامه فعالیت میدهند که این امر از موفقیتهای بزرگ برنامههای اصلاحی و تربیتی به شمار میرود.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زندانیانی که شرایط لازم را دارند، ضمن فعالیت در این مراکز، مهارتهای شغلی جدیدی میآموزند و در نتیجه پس از آزادی، دیگر به زندان بازنمیگردند.
فتحی افزود: اجرای طرح اشتغال صنعت محور از مهمترین برنامههای اصلاحی و تربیتی سازمان زندانها در مسیر بازتوانی و بازگشت سالم زندانیان به جامعه است.
مدیرعامل هلدینگ مارال صنعت هم در جریان تور رسانهای دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی باید یک شهر ثروتمند شود و اشتغال زایی کند افزود: اشتغال از عوامل بازدارنده از جرم است و در جامعهای که اشتغال فراهم باشد از جمعیت زندانیان کاسته میشود.
رضا رستمی که سال گذشته بیش از دومیلیارد تومان بسته معیشتی برای خانوادههای زندانیان تهیه و ۵ میلیارد تومان نیز برای آزادی زندانیان اهدا کرده است میگوید: هم اکنون چهل نفر از زندانیان تنها در یکی از واحدهای تریلر سازی اش کار میکنند.
وی اظهار امیدواری کرد: به دنبال احداث کارخانجات بزرگ است و در صورت شروع به کار واحد خودرو سازی هلدینگ مارال صنعت، برای هزاران نفر از جوانان استان آذربایجان غربی زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.
ح. د مرد چهل سالهای که فوق دیپلم حسابداری دارد و به دلیل مسایل مالی از دوسال پیش زندانی است و در یکی از واحدهای تریلرسازی هلدینگ مارال صنعت کار میکند در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ضمن ابراز رضایت از اشتغال و درآمد ۱۸ میلیون تومانی میگوید: دیگر به زندان نخواهد گشت و در این واحد تولیدی ماندگار خواهد شد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی در جریان بازدید خبرنگاران از واحدهای تولیدی در گفتوگو با اصحاب رسانه گفت: با اجرای برنامههای مهارتآموزی و اشتغالزایی، بیش از سه هزار زندانی در کارگاههای داخل و خارج از زندانهای استان مشغول به کار هستند و این طرح در راستای سیاستهای کلان قوه قضاییه و با تأکید ریاست قوه بر اصلاح، تربیت و بازاجتماعیکردن زندانیان اجرا میشود.
ناصر عتباتی با بیان اینکه با همکاری ادارهکل زندانها، فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارآفرینان بخش خصوصی، فرصتهای شغلی پایداری برای زندانیان ایجاد شده است، تصریح کرد: بیش از دو هزار نفر از زندانیان در این کارگاههای خارج از زندان و هزار نفر نیز در کارگاههای داخل زندان به صورت مستقیم فعالیت دارند و بسیاری از آنان پس از پایان محکومیت، جذب بازار کار شدهاند.
وی با اشاره به آثار مثبت اشتغال زندانیان گفت: اشتغال زندانیان علاوه بر کمک به معیشت خانوادههای آنان، نقش مهمی در جلوگیری از تکرار جرم و بازگشت به زندان دارد و موجب تقویت روحیه مسئولیتپذیری و قانونمداری در میان آنان میشود.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی همچنین از نقش مؤثر عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری در ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای زندانیان خبر داد و تصریح کرد: با بهرهمندی از این عفو، زمینه اشتغال بسیاری از زندانیان واجد شرایط در کارگاههای تولیدی داخل و خارج از زندان فراهم شده است.