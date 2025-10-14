باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان‌غربی در جریان بازدید خبرنگاران از مجتمع «مارال صنعت ارومیه» و زندانیان شاغل در این واحد بزرگ تولیدی گفت: در این استان اشتغال زندانیان به فرهنگ تبدیل شده است و آذربایجان غربی بعد از تهران، دومین استان کشور از نظر کارآفرینی برای زندانیان است که از همگرایی دستگاه قضا با واحد‌های تولیدی و صاحبان صنایع حکایت می‌کند.

مراد فتحی فتحی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان در واحد‌های صنعتی خارج از زندان مشغول به کار هستند و تحقق این میزان اشتغال، با نگاه همراه با رأفت دستگاه قضا و حمایت از بازپروری زندانیان ممکن شده است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های تولیدی در مجموعه‌های تحت نظارت اداره کل زندان‌ها ادامه داد: هم‌اکنون زندانیان در ۱۷۶ کارگاه کوچک و بزرگ خارج از زندان در نقاط مختلف آذربایجان‌غربی مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۷۲ درصد زندانیان واجد شرایط در حال حاضر شاغل هستند، تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی در زندان‌ها علاوه بر بازپروری افراد، نقش مهمی در کاهش جرم و بازگشت مجدد زندانیان به جامعه دارد.

بیکاری و نداشتن درآمد پایدار مهم‌ترین عامل جرم است

فتحی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع جرم، بیکاری و نداشتن درآمد پایدار است، گفت: توسعه اشتغال در دوران حبس می‌تواند اقدامی مؤثر در پیشگیری از تکرار جرم باشد.

وی اضافه کرد: بسیاری از زندانیانی که در دوران محکومیت خود در واحد‌های صنعتی و تولیدی مشغول به کار می‌شوند، پس از آزادی نیز در همان مراکز ادامه فعالیت می‌دهند که این امر از موفقیت‌های بزرگ برنامه‌های اصلاحی و تربیتی به شمار می‌رود.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زندانیانی که شرایط لازم را دارند، ضمن فعالیت در این مراکز، مهارت‌های شغلی جدیدی می‌آموزند و در نتیجه پس از آزادی، دیگر به زندان بازنمی‌گردند.

فتحی افزود: اجرای طرح اشتغال صنعت محور از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها در مسیر بازتوانی و بازگشت سالم زندانیان به جامعه است.

در جامعه‌ای که اشتغال باشد از جمعیت زندانیان کاسته می‌شود

مدیرعامل هلدینگ مارال صنعت هم در جریان تور رسانه‌ای دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی باید یک شهر ثروتمند شود و اشتغال زایی کند افزود: اشتغال از عوامل بازدارنده از جرم است و در جامعه‌ای که اشتغال فراهم باشد از جمعیت زندانیان کاسته می‌شود.

رضا رستمی که سال گذشته بیش از دومیلیارد تومان بسته معیشتی برای خانواده‌های زندانیان تهیه و ۵ میلیارد تومان نیز برای آزادی زندانیان اهدا کرده است می‌گوید: هم اکنون چهل نفر از زندانیان تنها در یکی از واحد‌های تریلر سازی اش کار می‌کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: به دنبال احداث کارخانجات بزرگ است و در صورت شروع به کار واحد خودرو سازی هلدینگ مارال صنعت، برای هزاران نفر از جوانان استان آذربایجان غربی زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.

دیگر به زندان برنمی گردم

ح. د مرد چهل ساله‌ای که فوق دیپلم حسابداری دارد و به دلیل مسایل مالی از دوسال پیش زندانی است و در یکی از واحد‌های تریلرسازی هلدینگ مارال صنعت کار می‌کند در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ضمن ابراز رضایت از اشتغال و درآمد ۱۸ میلیون تومانی می‌گوید: دیگر به زندان نخواهد گشت و در این واحد تولیدی ماندگار خواهد شد.

برنامه ریزی ویژه برای بازاجتماعی‌کردن زندانیان

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در جریان بازدید خبرنگاران از واحد‌های تولیدی در گفت‌و‌گو با اصحاب رسانه گفت: با اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی، بیش از سه هزار زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج از زندان‌های استان مشغول به کار هستند و این طرح در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه و با تأکید ریاست قوه بر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی‌کردن زندانیان اجرا می‌شود.

ناصر عتباتی با بیان اینکه با همکاری اداره‌کل زندان‌ها، فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارآفرینان بخش خصوصی، فرصت‌های شغلی پایداری برای زندانیان ایجاد شده است، تصریح کرد: بیش از دو هزار نفر از زندانیان در این کارگاه‌های خارج از زندان و هزار نفر نیز در کارگاه‌های داخل زندان به صورت مستقیم فعالیت دارند و بسیاری از آنان پس از پایان محکومیت، جذب بازار کار شده‌اند.

وی با اشاره به آثار مثبت اشتغال زندانیان گفت: اشتغال زندانیان علاوه بر کمک به معیشت خانواده‌های آنان، نقش مهمی در جلوگیری از تکرار جرم و بازگشت به زندان دارد و موجب تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری در میان آنان می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی همچنین از نقش مؤثر عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری در ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال برای زندانیان خبر داد و تصریح کرد: با بهره‌مندی از این عفو، زمینه اشتغال بسیاری از زندانیان واجد شرایط در کارگاه‌های تولیدی داخل و خارج از زندان فراهم شده است.