بیش از ۱۲۶ هزار موتور سیکلت بعلت عدم استفاده از کلاه ایمنی، ۱۱ هزار خودرو بدلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی اعمال قانون شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت سه تخلف مهم و پرتکرار رانندگی در ۲۰ روز ابتدایی مهرماه خبر داد؛ تخلفاتی که شامل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی (سرعت بالای ۶۰ کیلومتر)، عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران و نبستن کمربند ایمنی در خودرو‌ها بوده و هرکدام به‌صورت جداگانه مورد برخورد قانونی قرار گرفته‌اند.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به رصد و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز رانندگی در سطح پایتخت گفت: «در بازه زمانی اول تا بیستم مهرماه، پلیس راهور تهران بزرگ با جدیت نسبت به اعمال قانون در سه حوزه مهم ایمنی ترافیک اقدام کرده است.»

وی در خصوص تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، به‌ویژه در سرعت‌های بالای ۶۰ کیلومتر در ساعت، اظهار داشت: «در این مدت، بیش از ۱۱ هزار خودرو توسط مأموران پلیس راهور به دلیل این تخلف اعمال قانون شدند.»

سردار موسوی‌پور همچنین با اشاره به تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران گفت: «در ۲۰ روز ابتدایی مهرماه، بیش از ۱۲۶ هزار مورد تخلف از سوی رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت‌ها ثبت و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است.»

وی در ادامه افزود: «نبستن کمربند ایمنی توسط راننده و سرنشینان در خودرو، چه در بزرگراه‌ها و چه در معابر شهری، همچنان یکی از تخلفات پرتکرار است که در همین بازه زمانی ۲۰روزه بیش از ۹۹ هزار مورد از آن توسط پلیس ثبت شده است.»

سردار موسوی پور در پایان افزود: ایمنی، مسئولیت فردی و اجتماعی است. هر تخلف رانندگی، فارغ از تعداد و آمار، می‌تواند جان یک انسان را به خطر بیندازد. استفاده از تلفن همراه، بی‌توجهی به کلاه ایمنی و کمربند ایمنی، انتخاب‌هایی هستند که پیامدهایشان گاه جبران‌ناپذیر است.

پلیس راهور با تخلفات رانندگی با جدیت برخورد می‌کند، اما فرهنگ‌سازی و مسئولیت‌پذیری رانندگان، کلید کاهش حوادث است.