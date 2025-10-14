عاملان قتل رئیس بانک که از سوی همسر سابق وی اجیر شده بودند با حکم قضات به قصاص و حبس محکوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  این جنایت شهریور ۱۴۰۲ رخ داد و مرد ۵۲ ساله‌ای که رئیس یکی از شعب بانک در تهران بود، در خانه‌اش با ۴۰ ضربه چاقو به قتل رسید. تیم جنایی خیلی زود دریافت مقتول چند سال قبل از همسر اولش جدا شده و با زن دیگری ازدواج کرده، اما دخترش با او زندگی می‌کرد. در ادامه ردپای همسر سابق مقتول و دخترش در این جنایت به دست آمد و با دستگیری آنها دخترنوجوان به مأموران گفت: «مادرم برای انتقام از پدرم با همدستی شوهر دومش نقشه قتل پدرم را کشیدند، آنها دو آدمکش اجیر کردند تا پدرم را بکشند.»

با دستگیری متهمان و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای این جلسه پدر و مادر مقتول برای متهم اصلی درخواست قصاص کردند و برای سایر متهمان خواستار اشد مجازات شدند.

همسر سابق مقتول در دادگاه گفت: «مقتول ۹۰۰ گرم طلا به من بدهکار بود و آن را نمی‌داد. من دنبال مدارک بودم، اصلاً قرار ما کشتن او نبود.»

پس از آن دختر مقتول که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه آمده بود، اظهارات مادرش را رد کرد و گفت: «پدرم مرد خوبی بود و رفتار خوبی با من داشت. مادرم چند روز قبل از قتل به من گفت از گوشی ات یک پیام برای من بفرست و بنویس بابا می‌خواهد مرا بکشد. من فکر نمی‌کردم او می‌خواهد پدرم را بکشد وگرنه به حرفش گوش نمی‌کردم.»

متهم اصلی نیز گفت: «همسرسابق مقتول از من خواست به خانه مقتول بروم او را بکشم و مدارکی از او سرقت کنم.»

با پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم اصلی را به قصاص، همسر سابق مقتول را به ۲۵ سال حبس و دو متهم دیگر را هرکدام به ۱۰ سال زندان و دختر مقتول را به ۲۶ ماه حبس محکوم کردند.

منبع: روزنامه ایران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
وای یا خدا چه زنانی پیدا میشوند تو این دوره زمونه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۱۰:۰۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
عامل اصلی همسر اول بوده باید یا عدام میشد یا حبس ابد
۰
۱
پاسخ دادن
