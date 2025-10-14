رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بنده بار‌ها توضیح دادم که با چه زجری تلاش شده اتوبوس و واگن مترو تهیه شود. همین میزانی که تهیه شده با اینکه با برنامه هماهنگ نیست، با شرایط فعلی موجود خوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز لایحه اصلاح فرایند پروانه برای سومین جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: لایحه الزام شهرداری به ثبت آثار فرهنگی و هنری هم در دستور جلسه امروز قرار دارد. تعدادی نامگذاری معابر هم در این جلسه انجام خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد شاخص‌های فعالیت شورای ششم، یادآور شد: ما شاخص‌ها را به طور دقیق در برنامه چهارساله در نظر گرفتیم. باید این شاخص‌ها را برای هریک از موارد که در شهر وجود دارد بسنجیم و نحوه کیفیت اجرای آن مشخص شود. برای مثال می‌توان میزان و کیفیت آسفالت و سرعت توزیع آن را بر اساس برنامه سنجید.

وی با بیان اینکه بررسی‌هایی توسط معاونت منابع انسانی صورت گرفته و این بررسی‌ها در شورا تکمیل و ارائه خواهد شد، گفت: تمام شاخص‌ها و میزان عملیاتی شدن آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چمران در مورد توسعه حمل و نقل عمومی، خاطرنشان کرد: بنده عادت ندارم که وعده بدهم و ترجیح می‌دهم اطلاع دهم که اتفاقی رخ داد. تعداد زیادی اتوبوس دوکابین وارد کشور شده و قرار است به زودی در سطح شهر استفاده شود. در گذشته اتوبوس سه کابین داشتیم که خراب شد و فعالیت نکرد. باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. هنوز گزارشی از تست تراموا ارائه نشده و فکر نمی‌کنم عملیاتی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره گذشته چه تعداد اتوبوس به شهر آمده است؟ در این دوره گفته شد که باید پنج هزار اتوبوس تهیه شود و کسی این وعده را نداد. بنده بار‌ها و بار‌ها توضیح دادم که با چه زجری تلاش شده اتوبوس و مترو تهیه شود. همین میزانی که تهیه شده با اینکه با برنامه هماهنگ نیست، با شرایط فعلی موجود خوب است. برخی سازمان‌های نظارتی می‌گفتند که نباید اتوبوس برقی وارد کنید، اما اعلام کردیم تولید داخلی پاسخگوی نیاز‌ها نیست و باید تعداد زیادی اتوبوس وارد کنیم و بعد از آن تامین داخلی صورت بگیرد. قرار است اتوبوس‌های بین شهری نیز وارد شود.

وی افزود: قرارداد ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی منعقد شد و هرچه اتوبوس داخلی بود، خریدند و بیش از این توان تولید وجود نداشت. ما همین حالا هم می‌گوییم، هر تولیدکننده‌ای هزار اتوبوس به ما بدهد، می‌خریم. آنها علاقه‌ای نداشتند که به ازای ملک، اتوبوس تحویل دهند. قطعات اتوبوس‌های داخلی هم خارجی است و ۶ ماه زمان می‌برد تا ارز تامین کنند و قطعه بخرند. البته ارتباط ما با تولیدکنندگان داخلی صمیمانه است و در همین راستا قرارداد اتوبوس‌های دو کابین را هم منعقد کردیم. بنده دنبال اضافه کردن ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیگر نیز هستم و وقتی به نتیجه رسید اطلاع خواهم داد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مشکلات تامین اتوبوس‌ها و واگن‌ها در دوره چهارم وجود نداشت، تصریح کرد: مگر واگن در دوره چهارم رسید؟ در همان زمان نیز مشکلات وجود داشت. تامین واگن‌ها از سال ۹۲ مطرح شده بود، اما با وجود پیگیری‌ها، به دلیل مشکلات موجود متاسفانه تامین نشد. 

چمران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تامین منابع آب اضطراری کار ساده‌ای نیست، گفت: شهرداری پیگیر است و همین میزان هم که عملیاتی شده، باید خدا را شاکر بود. چرا که تامین نقدینگی و آب مشکلاتی دارد که باید پیگیری شود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: قرار بود برای حل مشکل خانه اندیشمندان نماینده‌ای معرفی کنند که در خصوص مسائل گفت‌و‌گو شود، اما نماینده‌ای معرفی نکردند.

چمران در صحن شورای شهر تهران نیز با اشاره به برگزاری هشتمین اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی در پایتخت اظهار کرد: شهرداری تهران در برج میلاد از میهمانان این اجلاس میزبانی کرد و توانستیم با حامیان مردم غزه در این اجلاس به گفت‌و‌گو بنشینیم.

منبع: شورای شهر تهران

