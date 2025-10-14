ناصر تقوایی فیلمساز و نویسنده ایرانی در هشتاد و چهار سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی در شبکه‌های اجتماعی از مرگِ همسرش خبر داد.

وفامهر در سوگ همسرش اینگونه نوشته است:

ناصر تقوایی هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید و به رهایی رسید.

پروازش را به خاطر بسپاریم.

او عاشق گیاهان بود، به یادش درخت بکاریم.

او عاشق نور بود، شمع خویش را بیافروزیم.

او عاشق جامه‌ی سپید بود، به یادش سپید بپوشیم.

او عاشق ادبیات بود، به یادش بخوانیم.

او عاشق سینما بود، به یادش تماشا کنیم.

یاد او را با نواختن و شنیدن موسیقی، و تماشای هنر‌ها گرامی بداریم نه غیر از این.

راهش پررهرو

فیلم‌های ناخدا خورشید، ای ایران و کاغذ بی خط از برجسته‌ترین آثار اوست.