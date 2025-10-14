ناصر تقوایی فیلمساز و نویسنده ایرانی در هشتاد و چهار سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی در شبکه‌های اجتماعی از مرگِ همسرش خبر داد.

وفامهر در سوگ همسرش اینگونه نوشته است:

ناصر تقوایی هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید و به رهایی رسید.

پروازش را به خاطر بسپاریم.
او عاشق گیاهان بود، به یادش درخت بکاریم.
او عاشق نور بود، شمع خویش را بیافروزیم.
او عاشق جامه‌ی سپید بود، به یادش سپید بپوشیم.
او عاشق ادبیات بود، به یادش بخوانیم.
او عاشق سینما بود، به یادش تماشا کنیم.

یاد او را با نواختن و شنیدن موسیقی، و تماشای هنر‌ها گرامی بداریم نه غیر از این.

راهش پررهرو

فیلم‌های ناخدا خورشید، ای ایران و کاغذ بی خط از برجسته‌ترین آثار اوست.

برچسب ها: ناصر تقوایی ، درگذشت نویسنده ، فیلمساز سینما
خبرهای مرتبط
علی نصیریان: ناصر تقوایی ما را بیچاره کرد/ در صورت اطلاع از مشکلات مالی سرمایه‌گذار شهرزاد با او همکاری نمی‌کردم
بخش‌هایی از اصل فیلمنامه «ناخدا خورشید» به ناصر تقوایی تقدیم می‌شود
نمایش فیلمی تاریخی از «ناصر تقوایی» در موزه سینما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال فرهنگ ایرانی با انیمیشن/ مردم «یوز» را دوست دارند
پیکر محمد کاسبی به سوی خانه ابدی بدرقه شد
آخرین اخبار
پیکر محمد کاسبی به سوی خانه ابدی بدرقه شد
انتقال فرهنگ ایرانی با انیمیشن/ مردم «یوز» را دوست دارند
برآیند جامعه بر شانۀ آنتن؛ کثرت جاری است
جایگاه ویژه حافظ نزد ادیبان ایران و جهان + فیلم
پخش «معجزه‌گر» به مناسبت روز نابینایان
امشب با «آسمان بین ما» در شبکه نمایش به کهکشان سفر کنید
از پوست آفتاب‌سوخته تا مو‌های خشک جنوب؛ چگونه چهره‌ها در «پسران هور» جان گرفتند؟
«ناجورها»؛ بازنمایی سطحی از طبقه مرفه در سینمای تجاری
«خانم‌های این خانه» منتشر شد
مشهدالرضا (ع) میزبان خادمان و پیرغلامان حسینی شد
حضور معاون و مدیران امور استان‌های رسانه ملی در ۱۶۲