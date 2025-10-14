نظامیان صهیونیست به خانه اسیر فلسطینی تبعیدشده در کرانه باختری یورش بردند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری وفا، ارتش اسرائیل یک سری عملیات شبانه در سراسر کرانه باختری اشغالی انجام داده و به چندین محله و روستا در شهر‌های رام‌الله، البیره و الخلیل یورش برده است.

نظامیان اشغالگر اسرائیلی به خانه عصام الفروخ - اسیر آزادشده فلسطینی که اخیراً به نوار غزه تبعید شده بود - در محله عین منجید رام‌الله یورش برده و اموال آن را غارت کردند.

دست‌کم هفت خانه در روستای دیر ایبزی، غرب رام‌الله مورد حمله قرار گرفت و ساکنان آن مورد بازجویی میدانی قرار گرفتند. نیرو‌های اسرائیلی همچنین وارد روستای عین عریک و شهر نیلین، در غرب این شهر شدند.

همچنین با طلوع آفتاب، شهرکنشینان اسرائیلی یک خودرو در شهر بیتین، شرق رام‌الله را به آتش کشیدند.

در دیگر نقاط جنوب کرانه باختری، نیرو‌های اسرائیلی به شهر‌های اذنا و الکوم در غرب الخلیل یورش برده و دو خانه را به پادگان نظامی تبدیل کردند.

پیش از این گزارش شد که نظامیان جنایتکار اسرائیلی در طول این عملیات‌ها در طول این عملیات‌ها در طولکرم و العیسویه در نزدیکی بیت‌المقدس شرقی اشغالی، به سوی فلسطینیان آتش گشودند که منجر به زخمی شدن دست‌کم دو نفر و دستگیری چندین تن دیگر شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، اسرای فلسطینی ، کرانه باختری
خبرهای مرتبط
«ما در کشتارگاه بودیم»؛ روایت اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
لازارینی: زمان بازگشایی مسیر‌های کمک‌رسانی به غزه فرارسیده است
سندرز: اسرائیل باید از افراط‌گری دست بردارد و به راه‌حل دودولتی بازگردد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
آخرین اخبار
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
حامیان فلسطین پیش از مسابقه فوتبال مقابل اسرائیل در ایتالیا تجمع کردند
اسرائیل فقط به نیمی از تعداد توافق‌شده کامیون‌های امدادرسانی اجازه ورود به غزه را می‌دهد
ترامپ: مرحله دوم آتش‌بس غزه همین الان آغاز می‌شود!
جولانی روز چهارشنبه به مسکو می‌رود
حماس تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را از سه‌شنبه شب آغاز می‌کند
شهادت یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
نخست وزیر فرانسه اصلاحات بازنشستگی مکرون را به حالت تعلیق درآورد
افزایش شمار شهدای غزه
گذرگاه مرزی رفح بسته خواهد ماند
۱۳۰۰ اسیر از نوار غزه همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند
شماری زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به خان یونس
فلسطین با مقاومت آزاد خواهد شد
تحویل پیکرهای ربوده شده ۴۵ شهید به بیمارستان ناصر در خان یونس
کمیسیون اروپا طرح گسترش «دیوار پهپادی» را پیشنهاد می‌دهد
آزادی عمر بسیس پس از ۲۳ سال اسارت؛ دیدار با نوه‌ها برای اولین بار
ترامپ به دنبال نجات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است
نخست‌وزیر اسپانیا: آتش‌بس به معنی مصونیت از مجازات برای «نسل‌کشی» غزه نیست
اسیر فلسطینی بازگشت، اما خانواده‌اش شهید شدند+ فیلم
از تمایل ترامپ برای تمرکز بر پایان جنگ اوکراین پس از توافق غزه استقبال می‌کنیم
هشدار اتمی لوکاشنکو به ترامپ: تاماهاوک را به کی‌یف ندهید
توضیح مالزی درباره علت دعوت نشدن به نشست شرم الشیخ
موشک ایران، راز اسرائیل را فاش کرد: تاسیسات نظامی زیر برج مسکونی
حضور ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج