نظامیان صهیونیست به خانه اسیر فلسطینی تبعیدشده در کرانه باختری یورش بردند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری وفا، ارتش اسرائیل یک سری عملیات شبانه در سراسر کرانه باختری اشغالی انجام داده و به چندین محله و روستا در شهر‌های رام‌الله، البیره و الخلیل یورش برده است.

نظامیان اشغالگر اسرائیلی به خانه عصام الفروخ - اسیر آزادشده فلسطینی که اخیراً به نوار غزه تبعید شده بود - در محله عین منجید رام‌الله یورش برده و اموال آن را غارت کردند.

دست‌کم هفت خانه در روستای دیر ایبزی، غرب رام‌الله مورد حمله قرار گرفت و ساکنان آن مورد بازجویی میدانی قرار گرفتند. نیرو‌های اسرائیلی همچنین وارد روستای عین عریک و شهر نیلین، در غرب این شهر شدند.

همچنین با طلوع آفتاب، شهرکنشینان اسرائیلی یک خودرو در شهر بیتین، شرق رام‌الله را به آتش کشیدند.

در دیگر نقاط جنوب کرانه باختری، نیرو‌های اسرائیلی به شهر‌های اذنا و الکوم در غرب الخلیل یورش برده و دو خانه را به پادگان نظامی تبدیل کردند.

پیش از این گزارش شد که نظامیان جنایتکار اسرائیلی در طول این عملیات‌ها در طول این عملیات‌ها در طولکرم و العیسویه در نزدیکی بیت‌المقدس شرقی اشغالی، به سوی فلسطینیان آتش گشودند که منجر به زخمی شدن دست‌کم دو نفر و دستگیری چندین تن دیگر شد.

منبع: الجزیره