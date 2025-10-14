سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران از آغاز طرح ارسال پیامک لحظه‌ای ثبت تخلف سرعت غیرمجاز برای رانندگان متخلف در بزرگراه‌های تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر اختیاری سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران  اعلام کرد: در راستای دستیابی به مدیریت ایمنی، کنترل سرعت در بزرگراه‌ها و معابر و افزایش بازدارندگی تخلفات، از این پس به محض ثبت تخلف سرعت غیرمجاز توسط سامانه‌های هوشمند، پیامکی فوری به تلفن همراه راننده ارسال خواهد شد.

وی افزود: متن پیامک ارسالی، وضعیت تخلف را «در حال بررسی» اعلام می‌کند. این فرآیند بدین معناست که اعمال جریمه نهایی منوط به بررسی و تأیید پلیس راهور خواهد بود و در صورت بروز هرگونه خطا یا اشتباه در ثبت اولیه، تخلف مذکور اعمال نخواهد شد.

اختیاری همچنین تأکید کرد که این اقدام در گام‌های بعدی برای سایر دوربین‌های ترافیکی و سامانه‌های هوشمند نیز عملیاتی خواهد شد تا گستره نظارت هوشمند و اطلاع‌رسانی آنی افزایش یابد.

منبع: شرکت کنترل ترافیک تهران

برچسب ها: تخلف سرعت غیر مجاز ، پیامک جرایم رانندگی
خبرهای مرتبط
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
برخورد قاطع پلیس با رفتار‌های حادثه‌ساز ترافیکی در فضای مجازی
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
سردار موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ؛
بیش از ۹۹هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی اعمال قانون شدند
ثبت ۳۸۱ هزار تخلف ساکن در نیمه اول مهر؛
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
کاش برای قصور سایر مدیران در خصوص چاله های جاده ها و سرعت گیر غیر استاندارد و... با سرعت پیگبری شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
برای من اس ام اس طرح ترافیک نیومد الان رفتم دیدم ۳ میلیون طرح دادن عمدا به مردم نمیگن تا نفهمن و به خلافشان ادامه بدن
۰
۱
پاسخ دادن
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
تاکید بر توانمندسازی خانواده‌های جانبازان
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
آخرین اخبار
تملک باغات جدید در پایتخت برای ساخت بوستان
باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
تاکید بر توانمندسازی خانواده‌های جانبازان
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پیشگیری از وقوع جرائم شکار و صید اولویت محیط‌بانان است/ تشکیل بیش از هزار پرونده
اقرار به بی‌عدالتی در دستگاه‌ها زمینه تحول و ارتقای عدالت را فراهم می‌کند
نقص فنی سبب بروز اختلال در خط ۴ مترو تهران شد
بررسی جنبه‌های محیط زیستی مدیریت پسماند در شرایط اضطراری
امضای تفاهم‌نامه واگذاری هزار دستگاه وانت سایپا۱۵۱ به مددجویان کمیته امداد
باند شمالی تونل رسالت و باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
دادستان کل کشور: اظهارنظر در مورد احکام اسلامی از شئون فقهاء عظام و دانشمندان اسلامی است
هیأت حقوق بشری اندونزی جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به اوین را محکوم کرد
رای دادگاه انقلاب درباره ۲ فرانسوی متهم به جاسوسی صادر شد
باید ته‌لنجی، کوله‌بری، منطقه آزاد و مناطق ویژه را ساماندهی کنیم
نام نویسی اولویت‌های جدید حج تمتع از ۲۳ مهر ماه
برخورد قاطع پلیس با رفتار‌های حادثه‌ساز ترافیکی در فضای مجازی
پنجم آبان‌ماه آخرین مهلت شرکت در فراخوان مسابقه عکس و فیلم کوتاه «تصویر خانواده و کودک در ایران»
ادعای متهم در دادگاه درباره جسد سوخته دوستش؛ ترسیدم و آتش زدم
بخش‌های نوین پلیس راهور در نمایشگاه ایپاس؛ از خودرو‌های ۱۰۰ ساله تا هوش مصنوعی در تشخیص تخلف
ارسال پیامک آنی تخلف سرعت غیرمجاز
آقامیری: کمبود معلم در روستاهای شمیرانات، زنگ خطر در حاشیه پایتخت است
آخرین روند پرونده مدیرعامل هفت تپه و کرسنت/ پرونده فرزند حجت‌الاسلام صدیقی در حال رسیدگی است