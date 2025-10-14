باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر اختیاری سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: در راستای دستیابی به مدیریت ایمنی، کنترل سرعت در بزرگراهها و معابر و افزایش بازدارندگی تخلفات، از این پس به محض ثبت تخلف سرعت غیرمجاز توسط سامانههای هوشمند، پیامکی فوری به تلفن همراه راننده ارسال خواهد شد.
وی افزود: متن پیامک ارسالی، وضعیت تخلف را «در حال بررسی» اعلام میکند. این فرآیند بدین معناست که اعمال جریمه نهایی منوط به بررسی و تأیید پلیس راهور خواهد بود و در صورت بروز هرگونه خطا یا اشتباه در ثبت اولیه، تخلف مذکور اعمال نخواهد شد.
اختیاری همچنین تأکید کرد که این اقدام در گامهای بعدی برای سایر دوربینهای ترافیکی و سامانههای هوشمند نیز عملیاتی خواهد شد تا گستره نظارت هوشمند و اطلاعرسانی آنی افزایش یابد.
منبع: شرکت کنترل ترافیک تهران