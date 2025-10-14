باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی ایپاس ۲۰۲۵، سرهنگ علی محمدی، معاون اجرایی پلیس راهور فراجا، در غرفه پلیس راهور پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر در این نمایشگاه گفت: بخشی از نمایشگاه جلوهای از ۱۰۰ سال تحول در ناوگان پلیس تا تازهترین فناوریهای هوش مصنوعی در حوزه ترافیک را به نمایش گذاشته بود.
وی در ادامه گفت: در بخش نخست این نمایشگاه، بازدیدکنندگان میتوانند تاریخ تصویری ۱۰۰ ساله پلیس را از نزدیک مشاهده کنند؛ از خودروهای کلاسیک و تجهیزات قدیمی گرفته تا لباسهای رسمی مأموران در دهههای مختلف که بهصورت زنده و در قالب نمایش تاریخی به معرض دید عموم گذاشته شده است.
سرهنگ محمدی درباره سامانههای هوشمند کنترل تردد نیز افزود:تمامی خودروهای عبوری در محورهای مختلف کشور با استفاده از دوربینهای پلاکخوان شناسایی میشوند و چنانچه سرعت یا تخلفی ثبت شود، اطلاعات آن بلافاصله به مرکز کنترل منتقل میشود. این سیستم بهصورت برخط و آنی فعالیت میکند و نقش مهمی در کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی دارد.
در ادامه وی از مرکز تحلیل دادههای ترافیکی بازدید کرد و توضیح داد:در این بخش، دادههای حجیم ترافیکی بر روی سرورهای محلی ذخیره و متناسب با سناریوهای پلیسی تحلیل میشوند. این اطلاعات شامل آمار تردد، تصادفات، اعمال قانون و وضعیت نقاط حادثهخیز است که تحلیل آنها در تصمیمسازیهای راهبردی پلیس نقش کلیدی دارد.
سرهنگ محمدی سپس با حضور در قسمت شمارهگذاری و صدور گواهینامه گفت:در این مرکز تمامی خدمات مرتبط با شمارهگذاری، تعویض ارکان، استعلامات خودرو، نقل و انتقال، و همچنین مشاورههای تخصصی در خصوص خودروهای وارداتی، جانبازی و گذر موقت ارائه میشود. هدف ما پاسخگویی سریع و دقیق به مردم است.
از دیگر بخشهای قابل توجه نمایشگاه، غرفه شرکتهای فناور همکار پلیس بود. نماینده شرکت هوشمندسازان نگارپرداز اظهار داشت:در بسیاری از پروندههای تصادف یا جرایم ترافیکی، پلاک خودروها بهدلیل تار شدن تصاویر دوربینها قابل شناسایی نیست. با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و الگوریتمهای بهبود تصویر، وضوح پلاکها در لحظه افزایش مییابد. این سیستم در ۲۰ درصد از تصاویر غیرقابل تشخیص، موفق به بازسازی دقیق پلاک شده است.
سرهنگ محمدی با اشاره به استقبال مردم از سامانههای اجراییات پلیس راهور گفت:از ابتدای هفته فراجا تاکنون، بیش از ۹ هزار نفر برای رسیدگی به تخلفات خود از طریق سامانه اجراییات اقدام کردهاند که بیانگر افزایش اعتماد و تعامل شهروندان با پلیس است. هدف ما تسهیل دسترسی مردم به خدمات و شفافیت کامل در فرآیند رسیدگی است.
وی افزود: نمایشگاه ایپاس فرصتی است تا مردم و کارشناسان با مسیر هوشمندسازی پلیس راهور و ارتقای زیرساختهای فناورانه در حوزه ایمنی ترافیک آشنا شوند.
منبع: پلیس راهور