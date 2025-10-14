معاون اجرایی پلیس راهور فراجا، در غرفه پلیس راهور مستقر در نمایشگاه ایپاس گفت: این بخش جلوه‌ای از ۱۰۰ سال تحول در ناوگان پلیس تا تازه‌ترین فناوری‌های هوش مصنوعی در حوزه ترافیک را به نمایش گذاشته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایپاس ۲۰۲۵، سرهنگ علی محمدی، معاون اجرایی پلیس راهور فراجا، در غرفه پلیس راهور پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر در این نمایشگاه گفت: بخشی از نمایشگاه جلوه‌ای از ۱۰۰ سال تحول در ناوگان پلیس تا تازه‌ترین فناوری‌های هوش مصنوعی در حوزه ترافیک را به نمایش گذاشته بود.

وی در ادامه گفت: در بخش نخست این نمایشگاه، بازدیدکنندگان می‌توانند تاریخ تصویری ۱۰۰ ساله پلیس را از نزدیک مشاهده کنند؛ از خودرو‌های کلاسیک و تجهیزات قدیمی گرفته تا لباس‌های رسمی مأموران در دهه‌های مختلف که به‌صورت زنده و در قالب نمایش تاریخی به معرض دید عموم گذاشته شده است.

سرهنگ محمدی درباره سامانه‌های هوشمند کنترل تردد نیز افزود:تمامی خودرو‌های عبوری در محور‌های مختلف کشور با استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان شناسایی می‌شوند و چنانچه سرعت یا تخلفی ثبت شود، اطلاعات آن بلافاصله به مرکز کنترل منتقل می‌شود. این سیستم به‌صورت برخط و آنی فعالیت می‌کند و نقش مهمی در کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی دارد.

در ادامه وی از مرکز تحلیل داده‌های ترافیکی بازدید کرد و توضیح داد:در این بخش، داده‌های حجیم ترافیکی بر روی سرور‌های محلی ذخیره و متناسب با سناریو‌های پلیسی تحلیل می‌شوند. این اطلاعات شامل آمار تردد، تصادفات، اعمال قانون و وضعیت نقاط حادثه‌خیز است که تحلیل آنها در تصمیم‌سازی‌های راهبردی پلیس نقش کلیدی دارد.

سرهنگ محمدی سپس با حضور در قسمت شماره‌گذاری و صدور گواهینامه گفت:در این مرکز تمامی خدمات مرتبط با شماره‌گذاری، تعویض ارکان، استعلامات خودرو، نقل و انتقال، و همچنین مشاوره‌های تخصصی در خصوص خودرو‌های وارداتی، جانبازی و گذر موقت ارائه می‌شود. هدف ما پاسخگویی سریع و دقیق به مردم است.

از دیگر بخش‌های قابل توجه نمایشگاه، غرفه شرکت‌های فناور همکار پلیس بود. نماینده شرکت هوشمندسازان نگارپرداز اظهار داشت:در بسیاری از پرونده‌های تصادف یا جرایم ترافیکی، پلاک خودرو‌ها به‌دلیل تار شدن تصاویر دوربین‌ها قابل شناسایی نیست. با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و الگوریتم‌های بهبود تصویر، وضوح پلاک‌ها در لحظه افزایش می‌یابد. این سیستم در ۲۰ درصد از تصاویر غیرقابل تشخیص، موفق به بازسازی دقیق پلاک شده است.

سرهنگ محمدی با اشاره به استقبال مردم از سامانه‌های اجراییات پلیس راهور گفت:از ابتدای هفته فراجا تاکنون، بیش از ۹ هزار نفر برای رسیدگی به تخلفات خود از طریق سامانه اجراییات اقدام کرده‌اند که بیانگر افزایش اعتماد و تعامل شهروندان با پلیس است. هدف ما تسهیل دسترسی مردم به خدمات و شفافیت کامل در فرآیند رسیدگی است.

وی افزود: نمایشگاه ایپاس فرصتی است تا مردم و کارشناسان با مسیر هوشمندسازی پلیس راهور و ارتقای زیرساخت‌های فناورانه در حوزه ایمنی ترافیک آشنا شوند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، نمایشگاه ایپاس
خبرهای مرتبط
برخورد قاطع پلیس با رفتار‌های حادثه‌ساز ترافیکی در فضای مجازی
جانشین فراجا: بیشتر تجهیزات پلیس، تولیدات داخلی است
شخصی‌سازی خدمات پست به مردم با همکاری پلیس
اجرای مأموریت‌های پلیسی با آخرین فناوری‌های نوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱
۰
پاسخ دادن
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
تاکید بر توانمندسازی خانواده‌های جانبازان
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
آخرین اخبار
تملک باغات جدید در پایتخت برای ساخت بوستان
باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
تاکید بر توانمندسازی خانواده‌های جانبازان
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پیشگیری از وقوع جرائم شکار و صید اولویت محیط‌بانان است/ تشکیل بیش از هزار پرونده
اقرار به بی‌عدالتی در دستگاه‌ها زمینه تحول و ارتقای عدالت را فراهم می‌کند
نقص فنی سبب بروز اختلال در خط ۴ مترو تهران شد
بررسی جنبه‌های محیط زیستی مدیریت پسماند در شرایط اضطراری
امضای تفاهم‌نامه واگذاری هزار دستگاه وانت سایپا۱۵۱ به مددجویان کمیته امداد
باند شمالی تونل رسالت و باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
دادستان کل کشور: اظهارنظر در مورد احکام اسلامی از شئون فقهاء عظام و دانشمندان اسلامی است
هیأت حقوق بشری اندونزی جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به اوین را محکوم کرد
رای دادگاه انقلاب درباره ۲ فرانسوی متهم به جاسوسی صادر شد
باید ته‌لنجی، کوله‌بری، منطقه آزاد و مناطق ویژه را ساماندهی کنیم
نام نویسی اولویت‌های جدید حج تمتع از ۲۳ مهر ماه
برخورد قاطع پلیس با رفتار‌های حادثه‌ساز ترافیکی در فضای مجازی
پنجم آبان‌ماه آخرین مهلت شرکت در فراخوان مسابقه عکس و فیلم کوتاه «تصویر خانواده و کودک در ایران»
ادعای متهم در دادگاه درباره جسد سوخته دوستش؛ ترسیدم و آتش زدم
بخش‌های نوین پلیس راهور در نمایشگاه ایپاس؛ از خودرو‌های ۱۰۰ ساله تا هوش مصنوعی در تشخیص تخلف
ارسال پیامک آنی تخلف سرعت غیرمجاز
آقامیری: کمبود معلم در روستاهای شمیرانات، زنگ خطر در حاشیه پایتخت است
آخرین روند پرونده مدیرعامل هفت تپه و کرسنت/ پرونده فرزند حجت‌الاسلام صدیقی در حال رسیدگی است