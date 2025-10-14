باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیانیهای، آزادی گروه جدیدی از مبارزان فلسطینی از زندانهای رژیم صهیونیستی را به ملت فلسطین، جنبش اسرا و خانوادههای آنان تبریک گفت. در میان آزادشدگان، شماری از شخصیتهای برجسته از جمله کمیل ابو حنیش، نادر صدقه، هاشم کعبی، حابس بیوض، حکمت عبدالجلیل، احمد العارضه، نبیل ابو خضیر، المهدی رمضان، ابراهیم علقم، ابراهیم مسعد و باسم الخندقجی حضور دارند.
این جبهه در بیانیه خود، استقبال پرشور مردم غزه از اسرای آزادشده پس از ماهها تحمل رنج در زندانهای اشغالگر را نشانهای از عزت و افتخار خواند.
جبهه خلق با اشاره به اینکه این شادی هنوز کامل نیست، تصریح کرد: هزاران اسیر فلسطینی همچنان در زندانهای رژیم اشغالگر به سر میبرند. این جنبش تأکید کرد که به مقاومت و توانایی آن برای تحقق آزادی کامل همه اسرا اطمینان کامل دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: آزادی تمامی اسرای فلسطینی، به ویژه دبیرکل جبهه، احمد سعدات، و دیگر رهبران جنبش اسرا، تعهدی غیرقابل بازگشت است و مسئله اسرا همواره در صدر اولویتهای مبارزات ملی و مقاومت فلسطین باقی خواهد ماند.
جبهه خلق از جامعه بینالمللی خواست تا موضوع اسرای فلسطینی را در سطح جهانی پیگیری کند، جنایات اشغالگران را در نهادهای حقوقی بینالمللی افشا نماید و فشارهای مردمی و رسمی برای آزادی کامل آنان را تداوم بخشد.
در پایان بیانیه تأکید شد: مبارزه در تمامی اشکال سیاسی، مردمی و مقاومت مسلحانه تا دستیابی به آزادی تمامی اسرا، بازپسگیری کامل سرزمین و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه و کاشانه خود ادامه خواهد یافت.
منبع: الجزیره