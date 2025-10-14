سخنگوی حماس با اعلام نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، از طرف‌های میانجی خواست تا رفتارهای اشغالگران را تحت نظارت دقیق قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اشغالگر صهیونیستی با بمباران و تیراندازی به شهروندان فلسطینی در نوار غزه، توافق آتش‌بس را نقض کرده است.

حازم قاسم در این بیانیه تأکید کرد: «ما یکبار دیگر از تمامی طرف‌های میانجی می‌خواهیم تا رفتار‌های اشغالگران را تحت نظارت دقیق قرار داده و اجازه ندهند رژیم صهیونیستی از تعهدات خود در قبال میانجی‌ها برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه شانه خالی کند.»

با وجود برقراری آتش‌بس در نوار غزه از روز جمعه گذشته، خبرنگاران حاضر در غزه، امروز سه‌شنبه، گزارش دادند که در پی بمباران پهپاد‌های اسرائیلی در شهرک الفخاری در خان یونس و الشجاعیه شش فلسطینی شهید شدند. این اقدام صهیونیست ها واکنش مقاومت را نیز به دنبال داشت

یک منبع امنیتی از انجام عملیات دقیق توسط نیرو‌های «رادع» وابسته به مقاومت فلسطین در مرکز شهر غزه خبر داد. بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات تعدادی از افراد تحت تعقیب و قانون‌شکن خنثی شدند.

این منبع امنیتی تأکید کرد: «برای کسانی که خارج از چارچوب قانون عمل می‌کنند یا امنیت شهروندان را تهدید می‌نمایند، هیچ جایگاهی وجود نخواهد داشت.»

وی افزود: «نیرو‌های رادع به پایش تمامی منابع تهدیدکننده صلح و امنیت عمومی ادامه داده و با هرگونه اقدام خلاف ثبات و امنیت برخورد قاطع خواهند کرد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، نقض آتش‌بس
خبرهای مرتبط
شماری زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به خان یونس
نقض آتش‌بس: شهادت ۶ فلسطینی در خان یونس و الشجاعیه
یک اسیر فلسطینی پس از ۱۸ سال انفرادی آزاد شد
برادران شماسنه پس از سه دهه اسارت به مصر تبعید شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
آخرین اخبار
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
حامیان فلسطین پیش از مسابقه فوتبال مقابل اسرائیل در ایتالیا تجمع کردند
اسرائیل فقط به نیمی از تعداد توافق‌شده کامیون‌های امدادرسانی اجازه ورود به غزه را می‌دهد
ترامپ: مرحله دوم آتش‌بس غزه همین الان آغاز می‌شود!
جولانی روز چهارشنبه به مسکو می‌رود
حماس تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را از سه‌شنبه شب آغاز می‌کند
شهادت یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
نخست وزیر فرانسه اصلاحات بازنشستگی مکرون را به حالت تعلیق درآورد
افزایش شمار شهدای غزه
گذرگاه مرزی رفح بسته خواهد ماند
۱۳۰۰ اسیر از نوار غزه همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند
شماری زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به خان یونس
فلسطین با مقاومت آزاد خواهد شد
تحویل پیکرهای ربوده شده ۴۵ شهید به بیمارستان ناصر در خان یونس
کمیسیون اروپا طرح گسترش «دیوار پهپادی» را پیشنهاد می‌دهد
آزادی عمر بسیس پس از ۲۳ سال اسارت؛ دیدار با نوه‌ها برای اولین بار
ترامپ به دنبال نجات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است
نخست‌وزیر اسپانیا: آتش‌بس به معنی مصونیت از مجازات برای «نسل‌کشی» غزه نیست
اسیر فلسطینی بازگشت، اما خانواده‌اش شهید شدند+ فیلم
از تمایل ترامپ برای تمرکز بر پایان جنگ اوکراین پس از توافق غزه استقبال می‌کنیم
هشدار اتمی لوکاشنکو به ترامپ: تاماهاوک را به کی‌یف ندهید
توضیح مالزی درباره علت دعوت نشدن به نشست شرم الشیخ
موشک ایران، راز اسرائیل را فاش کرد: تاسیسات نظامی زیر برج مسکونی
حضور ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج