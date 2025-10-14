باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ارتش اشغالگر صهیونیستی با بمباران و تیراندازی به شهروندان فلسطینی در نوار غزه، توافق آتشبس را نقض کرده است.
حازم قاسم در این بیانیه تأکید کرد: «ما یکبار دیگر از تمامی طرفهای میانجی میخواهیم تا رفتارهای اشغالگران را تحت نظارت دقیق قرار داده و اجازه ندهند رژیم صهیونیستی از تعهدات خود در قبال میانجیها برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه شانه خالی کند.»
با وجود برقراری آتشبس در نوار غزه از روز جمعه گذشته، خبرنگاران حاضر در غزه، امروز سهشنبه، گزارش دادند که در پی بمباران پهپادهای اسرائیلی در شهرک الفخاری در خان یونس و الشجاعیه شش فلسطینی شهید شدند. این اقدام صهیونیست ها واکنش مقاومت را نیز به دنبال داشت
یک منبع امنیتی از انجام عملیات دقیق توسط نیروهای «رادع» وابسته به مقاومت فلسطین در مرکز شهر غزه خبر داد. بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات تعدادی از افراد تحت تعقیب و قانونشکن خنثی شدند.
این منبع امنیتی تأکید کرد: «برای کسانی که خارج از چارچوب قانون عمل میکنند یا امنیت شهروندان را تهدید مینمایند، هیچ جایگاهی وجود نخواهد داشت.»
وی افزود: «نیروهای رادع به پایش تمامی منابع تهدیدکننده صلح و امنیت عمومی ادامه داده و با هرگونه اقدام خلاف ثبات و امنیت برخورد قاطع خواهند کرد.»
منبع: الجزیره