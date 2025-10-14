باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس بیانیه نشست سهجانبه همکاری میان جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه در حوزههای حملونقل، انرژی و گمرک، این نشست روز دوشنبه (۱۳ اکتبر ۲۰۲۵) با حضور شاهین مصطفییف معاون اول رئیسجمهور جمهوری آذربایجان، الکسی اورچوک معاون اول نخستوزیر فدراسیون روسیه و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در شهر باکو برگزار شد.
در این نشست، طرفها به بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای سهجانبه در حوزههای حملونقل، انرژی و گمرک پرداختند و با ابراز رضایت از روند تعاملات موجود، بر اهمیت اسناد پیشین از جمله اعلامیه رؤسای جمهور مورخ ۸ آگوست ۲۰۱۶ و بیانیه مشترک مورخ یکم نوامبر ۲۰۱۷ در زمینه تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری، توسعه کریدورهای حملونقل منطقهای و بینالمللی و اجرای پروژههای مشترک انرژی تاکید کردند.
توسعه کریدور شمال- جنوب و زیرساختهای ترانزیتی
شرکتکنندگان با تأکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت ترانزیتی منطقه، بر تسریع پروژههای زیرساختی در مسیر کریدور بینالمللی حملونقل "شمال- جنوب" در قلمرو سه کشور توافق کردند. در همین راستا، مقرر شد اقدامات لازم برای افزایش حجم حملونقل در این مسیر به ۱۵ میلیون تن در سال و تضمین رشد پایدار جریان کالا انجام شود.
به منظور تدوین برنامه اجرایی اقدامات، تشکیل "گروه کاری" مشترک در مدت سه ماه مورد توافق قرار گرفت. همچنین، ایجاد گروه کاری ویژه حملونقل جادهای با مشارکت مقامات گمرک، مرزی و حملونقل سه کشور به تصویب رسید.
تقویت همکاریهای گمرکی و زیرساختی
امضای "آییننامه گروه کاری سهجانبه در زمینه تعامل متقابل مراجع گمرکی" با هدف تسهیل حملونقل ترانزیتی میان سه کشور، از دیگر دستاوردهای این نشست بود. طرفها همچنین بر اهمیت تکمیل پروژههای زیرساختی از جمله خط راهآهن "رشت–آستارا"، ترمینال مربوطه و پل بزرگراه "آقبند–کلاله" بر رود ارس، بهمنظور بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای کریدور شمال–جنوب و تقویت روابط سهجانبه تأکید کردند.
ضرورت تسهیل عبور مرزی، دیجیتالیسازی فرایندهای حملونقل، مرزی و گمرکی و ادامه مذاکرات فنی درباره پروژه هماهنگی شبکههای برق میان سه کشور نیز از محورهای مورد بحث در این نشست بود.
بازدید میدانی از پروژههای کلیدی کریدور شمال- جنوب
در ادامه توافق شد که بازدید مشترک میدانی از پروژههای کلیدی زیرساختی کریدور شمال–جنوب در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شود.
در پایان طرفها ادامه تلاشهای مشترک برای تعمیق همکاری در حوزههای حملونقل، انرژی و گمرک را ضروری و مؤثر ارزیابی کردند.
گفتنی است؛ بیانیه پایانی این نشست به سه زبان آذربایجانی، فارسی و روسی در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر باکو تصویب شد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی