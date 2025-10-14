کمیته امداد و شرکت سایپا به منظور واگذاری هزار دستگاه خودروی وانت به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف ایجاد اشتغال پایدار، تفاهم‌نامه واگذاری هزار دستگاه وانت سایپا۱۵۱ میان گروه خودروسازی سایپا و کمیته امداد امام خمینی (ره) به امضا رسید.

 آیین امضای تفاهم‌نامه واگذاری یک‌هزار دستگاه وانت سایپا۱۵۱ به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، و علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا برگزار شد.

در این مراسم، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد گفت: در گام نخست، با همکاری گروه خودروسازی سایپا، یک‌هزار دستگاه وانت سایپا۱۵۱ به مددجویان شناسایی‌شده واگذار می‌شود و در مراحل بعد نیز با پرداخت تسهیلات و حمایت مدیرعامل سایپا، این طرح ادامه خواهد یافت تا زمینه اشتغال پایدار برای خانواده‌های بیشتری فراهم شود.

وی اقدام گروه سایپا را نمونه‌ای از کار خالصانه در مسیر خدمت به نیازمندان دانست و افزود: با اجرای این طرح، هزار خانوار عزتمندانه به استقلال مالی می‌رسند. همان‌طور که در روایات آمده، بهترین عمل آن است که انسان با رفع علت فقر، دست نیازمندی را بگیرد و برای او زمینه اشتغال فراهم کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: حمایت مجموعه‌هایی مانند سایپا در مسئولیت‌های اجتماعی، نتایج ارزشمندی به همراه داشته است. امسال بیش از سه هزار نفر از مددجویان در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند که بخشی از این موفقیت‌ها حاصل همین رویکرد حمایتی است.

در ادامه، علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با ابراز خرسندی از مشارکت در این طرح ملی و مردم پسند گفت: گروه سایپا همواره تلاش کرده است در کنار فعالیت‌های صنعتی، در انجام مسئولیت‌های اجتماعی نیز پیشگام باشد لذا از تمام ظرفیت قابل تخصیص برای واگذاری خودرو‌های کار به مددجویان محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: خوشحالیم که با اجرای این طرح، خودرو‌ها مستقیماً به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسد؛ افرادی که با پشتکار خود و با استفاده از این خودروها، مسیر جدیدی برای زندگی و معیشت خانواده‌شان می‌گشایند.

مدیرعامل سایپا با تأکید بر تداوم این مسیر خاطرنشان کرد: هدف ما این است که بخش قابل توجهی از تولید وانت‌های سایپا به دست کسانی برسد که این خودرو‌ها برایشان ابزار کار و وسیله تأمین معیشت است. این تفاهم‌نامه نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر با کمیته امداد است و اجرای آن به‌صورت پایلوت می‌تواند در سایر محصولات اقتصادی سایپا نیز گسترش یابد.

شیخ‌زاده با بیان اینکه کمیته امداد سرمایه‌ای اجتماعی و مایه امید در جامعه است، تأکید کرد: تخصیص خودرو به مددجویان را به عنوان یک افتخار و تکلیف اجتماعی انجام می‌دهیم و امیدواریم این مسیر هم‌افزایی میان صنعت و نهاد‌های حمایتی تداوم پیدا کند.

