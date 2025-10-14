باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی اظهار کرد: بالاخره پس از چند سال پیگیری مستمر، مقرر شد فردا با حضور مسئولان ارشد وزارت نفت، آیین امضای توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی از مهرآران هرمزگان به فارس در شیراز برگزار شود.

او با اشاره به اهمیت خط مذکور بیان کرد: سالانه هزینه‌های هنگفتی جهت انتقال فرآورده‌های نفتی به استان فارس و شهر شیراز صرف می‌شود که با احداث این خط لوله، این هزینه‌ها کاهشی چشمگیر خواهد یافت ضمن اینکه خطرات و حوادث جاده‌ای همچون تصادفات را نیز دیگر شاهد نخواهیم بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جهت احداث این خط لوله از سال‌ها پیش و مجلس یازدهم که بنده توفیق حضور در آن را داشتم، رایزنی‌های متعددی را از زمان وزارت زنگنه وزیر اسبق نفت انجام دادیم که بالاخره این تلاش‌ها ثمر داد و چهارشنبه ۲۳ مهر، توافق‌نامه احداث این خط در شیراز به امضا خواهد رسید.

عزیزی در پایان به برخی از اهداف پروژه مذکور اشاره کرد و گفت: پروژه عظیم خط انتقال فرآورده‌های نفتی به عنوان یک طرح ملی و راهبردی در حوزه انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی با هدف ارتقای ظرفیت انتقال، افزایش امنیت تامین انرژی، بهبود بهره وری شبکه انتقال و تقویت زیرساخت‌های راهبردی صنعت نفت به فضل الهی ایجاد خواهد شد که نقش بسیار مؤثری در شکوفایی اقتصاد استان خواهد داشت.

منبع: نماینده مجلس در شیراز