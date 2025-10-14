باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با کوه‌های سر به فلک کشیده، دشت‌های سرسبز، رودخانه‌های پرآب و مردمی خون‌گرم، تجربه‌ای از زندگی طبیعی و عمیق را به انسان هدیه می‌دهد.

در روستا‌های لرستان، صدای آب رودخانه‌ها و آواز پرندگان صبحگاهی جایگزین هیاهوی شهر می‌شود. هوای خنک کوهستان، بوی خاک باران‌خورده و چشم‌انداز جنگل‌های بلوط، آرامشی عمیق به دل می‌نشاند.

زندگی در روستا‌های لرستان ساده، اما پرمعناست. مردم با کمترین امکانات، بیشترین حس رضایت را دارند. خانه‌های کاه‌گلی، نان تنوری تازه، و لبخند‌های صادقانه در کوچه‌های روستا، یادآور اصالت و انسانیت است.

زندگی کشاورزی و دامداری بخشی از هویت مردم لرستان است. چرای گله‌ها در دامنه کوه‌ها، بوی علف تازه، و کار روزانه در مزارع، حس همدلی با طبیعت و زمین را تقویت می‌کند.

نوای سرنا و دهل در جشن‌ها، لباس‌های رنگارنگ محلی، و مهمان‌نوازی بی‌ریا از ویژگی‌های دل‌نشین زندگی روستایی در لرستان‌اند. در این فضا، موسیقی نه تنها شادی می‌آورد بلکه روایتگر تاریخ و عشق مردم است.

دور از شتاب شهر، انسان در روستا فرصت دارد به خود، به خدا و به طبیعت نزدیک‌تر شود. شب‌های پرستاره و سکوت کوهستان، دل را لبریز از حس آرامش و معنویت می‌کند.