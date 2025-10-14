معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز از برگزاری نخستین کنگره ملی نگهداری، تعمیرات ابنیه و تاسیسات شهری ۱۲ و ۱۳ آذرماه به میزبانی شهرداری شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد امین معاون شهردار شیراز، اعلام کرد: کنگره ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات شهری با میزبانی شهرداری شیراز برگزار می‌شود. چشم‌انداز این کنگره، ارتقای سطح مدیریت شهری، ایجاد همگرایی مؤثر بین دانشگاه، دولت و شهرداری‌ها، و تدوین راهکار‌های علمی و پایدار برای مواجهه با چالش‌های نگهداری شهری است.

او، دلیل اصلی برگزاری این رویداد را وجود خلأ‌های جدی در حفظ و نگهداری زیرساخت‌ها عنوان کرد و افزود: هدف اصلی کنگره، کاهش ریسک‌های بهره‌برداری، افزایش طول عمر مفید سرمایه‌های شهری، بهبود کیفیت زیست شهری و دستیابی به رضایتمندی عمومی از طریق کنترل هوشمند تأسیسات و انجام تعمیرات به موقع است.

معاون شهردار شیراز اهداف دهگانه کنگره را تشریح کرد که شامل آشنایی با دانش و ابزار‌های روز، تبیین نقش شهروندان در حفاظت از تأسیسات، ارتقای دانش متولیان، شناسایی چالش‌ها، تقویت ارتباط مراکز علمی و اجرایی، توسعه فرهنگ نگهداشت، و بهبود زیرساخت‌ها برای رضایتمندی شهروندان می‌شود.

او گفت: محور‌های تخصصی این کنگره ملی شامل تاب‌آوری، بازسازی، مقاوم‌سازی، بهسازی و برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه در حوزه نگهداری و تعمیرات خواهد بود.

امین همچنین بر راهبردهایی، چون هوشمندسازی و آماده‌سازی ساختمان‌ها در راستای پدافند غیرعامل و ترمیم فنی سازه‌ها تأکید کرد. در راستای تبادل دانش فنی، دبیرخانه‌ای با حضور ۲۱ استاد دانشگاه تشکیل شده است. مهلت نهایی برای بارگذاری مقالات تخصصی در خصوص محور‌های اعلام شده، ۳۰ آبان ماه تعیین شده و این تاریخ غیرقابل تمدید است. مقالات برتر در کمیته‌های تخصصی همزمان با کنگره ارائه و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز هدف کلان این رویداد را «روشن کردن چراغ خاموش مقوله نگهداری و تعمیرات» در نگاه مدیران کلان کشور دانست. همچنین، همزمان با برگزاری کنگره، از ویرایش جدید مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در حوزه تعمیر و نگهداری رونمایی خواهد شد.