باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسرائیل به سازمان ملل متحد گفته است که از روز چهارشنبه فقط به ۳۰۰ کامیون امدادی - نیمی از تعداد توافق شده - اجازه ورود به نوار غزه را خواهد داد و هیچ سوخت یا گازی به جز نیاز‌های خاص مربوط به زیرساخت‌های بشردوستانه به این منطقه محصور اجازه ورود نخواهد داشت؛ طبق یادداشتی که توسط رویترز مشاهده و توسط سازمان ملل تأیید شده است.

اولگا چرووکو، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در غزه تأیید کرد که سازمان ملل متحد این یادداشت را از شاخه نظامی اسرائیل که بر جریان کمک‌ها به غزه نظارت دارد، دریافت کرده است.

این گروه روز جمعه گفته بود که انتظار دارد روزانه حدود ۶۰۰ کامیون امدادی در طول آتش‌بس وارد غزه شوند.

در یادداشت این گروه ادعا شده است که این محدودیت‌ها به دلیل «نقض توافق حماس در مورد آزادسازی اجساد گروگان‌ها» اعمال می‌شود.

منبع: رویترز