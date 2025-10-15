مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: نیمه نخست امسال بیش از ۹۱ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _  مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از تردد بیش از ۹۱ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: پایانه مرزی بازرگان با بیش از ۲۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه، بیشترین سهم را در ترانزیت بین‌المللی کالا در استان داشته است.

ارسلان شکری با اشاره به نقش این استان در مبادلات تجاری و ترانزیت بین‌المللی اظهار کرد: در شش‌ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۹۱ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرز‌های آذربایجان‌غربی تردد کرده‌اند که این میزان نشان‌دهنده جایگاه برجسته استان در مسیر‌های ارتباطی ایران با اروپا و کشور‌های همسایه است.

وی افزود: در این میان، پایانه مرزی بازرگان با ثبت تردد ۲۱ هزار و ۹۰۳ دستگاه در صدر پایانه‌های ترانزیتی استان قرار دارد و بخش عمده ترانزیت کالا به مقاصد بین‌المللی از طریق این مرز انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل باری نیز، مجموع تردد ناوگان در نیمه نخست سال جاری به ۲۰۳ هزار و ۲۰۴ دستگاه رسید که بیشترین تردد در پایانه مرزی بازرگان با بیش از ۹۷ هزار دستگاه به ثبت رسیده است.

شکری تصریح کرد: آمار‌ها بیانگر افزایش تردد و رشد فعالیت‌های تجاری در محور‌های مرزی استان است که نقش مؤثری در تقویت تبادلات اقتصادی کشور دارد

