سومین جشنواره ملی نان این بار درفضای وسیع و بزرگ پردیسان جنگل قائم کرمان درحال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - هوای تمیز اینجا به سبب سرانه فضای درختی بالای آن است و یکی از زیباترین نقاط کرمان است که میزبان نانوایان و مدیران ومردم علاقمند به نان‌های سرزمینی است.

پردیسان جنگل قائم آن هم درمسیر تله کابین جاذبه بی نظیر برای برگزاری یک رویداد ملی بزرگ است آن هم رویدادی که تاکنون جز کرمانی‌ها کسی آن را برگزار نکرده که همت کرمانی‌ها را در تربیت بزرگانی چون حاج قاسم، جهان نظاره گر بوده است.

دو خیابان بزرگ این محدوده را برای حضور ۴۰۰ غرفه تولید، توزیع، تجهیزات و فروش نان ومتعلقات آن درنظر گرفته اند و محدوده تنور‌های نان از بقیه قسمت‌ها جدا شده است که کاربسیارخوبی بود چرا که بحث های ایمنی کار را مدیریت می کند.

باحضورمدیران مراسم افتتاحیه با کمترین وقت اختصاص داده شده که در نوع خود بی نظیر است، برگزار می‌شود واستاندار ازکرمان برفراز وتولید نان‌های ملی بی نظیر دراین استان می گوید واز یک سال آینده ای که کرمان با برنامه کرمان برفراز شاهد تحولات بزرگی درحوزه گردشگری و اقتصادی واجتماعی خواهد بود.

به سراغ غرفه‌ها می‌روم غرفه نان فتاح و مشابه آن نان اردستان که تولید نان خشک با آردکامل دارند از اولین‌های جشنواره هستند که سه سال متوالی به کرمان می آیند، خانم صالحی ازتولید نان از جو دوسر وتاثیرآن بر ناباروری خانم‌ها می‌گوید روی محصول هم عکس خانواده طراحی شده است محصول پرفروشی که از همین جشنواره نان بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

غرفه نان عشایرجنوب کرمان از دیگر غرفه‌هایی است که سرکشی می کنم، آقای امیرمحمدی عشایرنمونه سال ۹۸ کشور اینجا مسئول غرفه است کمی از دیر رسیدن برق وتجهیزات سیاه چادرش ناراحت است ومی گوید اعتراض من را حتما مطرح کنید وبعد می‌گوید تمام تجهیزات وحتی داربست را از جیرفت آورده‌ام ما عشایر یک چهارم نیاز کوشت قرمز کشور ویک سوم لبنیات کشور را تولید می کنیم نباید این گونه مورد بی مهری واقع شویم.

صدای سرنا ودهل عشایر بافت می‌آیدپسری کم سن وسال دهل زن گروه است واین کار را بسیار ماهرانه انجام می‌دهد، کنار اینها آسیاب‌های قدیمی آرد گندم را آقای جوانی می‌چرخاند وآرد خوشرنگ ومعطری بیرون می‌آید؛ تعداد نوازندگان موسیقی بسیار بیشتر از سال قبل است وبه عبارتی مردم کرمان با یک تیرچند نشان می زنند علاوه بر دیدن نان ها ونحوه پخت شان موسیقی نواحی را نیز می شنوند واز بازار روز تولیدات مرتبط با گندم نیز بازدید می کنند.

عطرچوب سوخته ونان تازه وگیاهان دارویی بکار رفته در برخی نان‌ها اجازه خستگی نمی‌دهد وحال روحی خوبی به من می‌دهد.

تعداد سرسام آور غرفه‌ها باعث شده است که مردم روی نیمکت‌هایی که در مسیر تعبیه شده ولو شوند در دست همه افراد بسته به نیاز وذایقه اش بسته نانی وجود دارد و اغلب دهان ها به سبب تست نان های پیشنهادی درحال تکانه های متناوب است.

غرفه خواف برای اولین بار به جشنواره آمده است از لباس‌های زیبای خانم‌های نانوا تا اجرای طرح سنتی آیینی مردم خواف و نیز اجرای موسیقی جانبخش منطقه شرق کشوربا آن دستار‌های خاص ورقص پای عجیب شان خیلی از مردم را دورآن‌ها جمع کرده است وجالب اینکه یک نقال وروایتگر نیز با اعضای گروه همراهی می‌کند تا مردم با آیین های این منطقه بیشتر آشنا کند؛ کاری که در اغلب جشنواره مغفول مانده است.

تنور‌های پخت نان در فضایی دور از هم قرار دارند وکار بسیار زیبای بچه‌های آتش نشانی که تعبیه یک کپسول آتش نشانی برای هر غرفه ولو حتی اگر پخت نداشته باشد؛ گامی ارزشمند دراحترام به جنگل زیبا وطبیعت والبته حفظ جان انسانهاست.

غرفه انجمن تغذیه سالم را می‌بینم همگی از دوستان من هستند واین باربخشی از امورجشنواره را نیز همراهی می‌کنند گویا با معاونت اجتماعی شهرداری کرمان ومعاون فرهنگی درارتباط هستند ودنبال بازخوردجشنواره برای تصمیم گیری‌های کلان بعدی هستند؛ کارجالب معرفی یک محصول طبیعی برپایه مغزیجات وشیرشتر وشکرسرخ دراین غرفه است.

آنقدرتعداد غرفه‌ها وتنوع نان وآرد وشیرینی‌ها ومحصولات آردی زیاد است که هیچ کس نمی‌تواند دوبار نمایشگاه را بازدید کند وتن‌ها در ۶ ساعت می‌تواند نمونه نان‌ها یا موسیقی وپخت نان‌ها را لحظه‌ای ببیند وبرود.

تعدادی از اساتید حوزه سلامت نان کشور نیز به کرمان دعوت شده‌اند وقرار است از امروز نشست‌های مهمی از جمله درحوزه رفع موانع تحقق احیای نان کامل در کشور درحاشیه جشنواره برگزار شود.

خانم‌های استان‌های عشایری با لباس‌های مخصوص شان آمده‌اند وجلوه خاصی به جشنواره داده‌اند.

جشنواره نان کرمان تا جمعه شب در پردیسان جنگل قائم ادامه دارد و سلسله گزارش‌های باشگاه خبرنگاران از این رویداد بزرگ ملی همچنان منتشر می‌شود، با این آرزو که روزی تنها نان سفره مردم کشورم از آرد کامل تهیه شود تابیماری‌های ناشی از نبود نان کامل کم شوند.

حمیدرضا رستمی دبیرجشنواره نان که حق بزرگی برگردن نان کشور دارد را می‌بینم لباس سیاه دارد و بیمار است، گویا یکی از وابستگانش شب گذشته دارفانی را وداع گفته و همزمان با بیماری آنفلوآنزا دست وپنجه نرم می‌کند، اما با تزریق چندین سرم وداروی مختلف همچنان، چون روحی سرگردان در جشنواره می‌چرخد ونگران کم وکاستی‌هایی است که هنوز رفع نشده است ازبنر‌های برخی غرفه‌ها که باید توسط اکیپ شهرداری نصب می‌شد یا برق غرفه که به سبب تاخیر در ورود غرفه داران تامین نشده است ولی درمجموع همت عوامل شهرداری کرمان را باید برای برپایی جشنواره بزرگ نان کامل ستود.