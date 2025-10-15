دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان در شبکه اجتماعی نوشت:تا پایان سال جاری؛ پنجشنبه‌ها در استان کرمان تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان در شبکه اجتماعی نوشت: بر اساس مصوبه کارگروه انرژی و با نگاه به توسعه گردشگری و تحکیم بنیان خانواده و در تبعیت با سایر مناطق کشور و خواست عمومی جامعه، پنجشنبه‌ها را تا پایان سال‌جاری در استان کرمان تعطیل اعلام می‌کنم. 

البته دستگاه‌های خدمت‌رسان فعال هستند و کارکنان سایر دستگاه‌ها دورکار خواهند بود.

کرمان در مسیر شکوفایی، نیازمند کار شبانه‌روزی است و چنین تعطیلی‌هایی نباید مدیران دولتی را از خدمت باز دارد.

تلاش و سازندگی، باید در همه ایام هفته و در همه ساعات شبانه‌روز در پیش نگاه مردم باشد و صدالبته مدیران محدود به ساعت اداری و خوشحال از تعطیلات، جایگاهی میان ما نخواهند داشت.

 

منبع:استانداری کرمان

 

