باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، اظهارکرد: همانطور که ابتدای هفته هم در برنامه «شهر امن» اطلاع رسانی کردیم و با توجه به مطالبات مردم؛ پلیس به احترام مردم عزیز این طرح را از روز شنبه با همکاری شهرداری؛ آغاز کرد.

شناسایی خودرو‌های رها شده در سطح شهر با همکاری مردم با پلیس

وی در ادامه افزود: در این هفته ۸۷۰ وسیله نقلیه فرسوده رها شده در سطح معابر را شناسایی کردیم؛ شاید بعضی جا‌ها پلیس حضور نداشته باشد و نیاز هست مردم عزیز با پلیس همکاری کنند و هر جا که این خودرو‌های فرسوده را مشاهده کردند؛ می‌توانند با شماره ۱۱۰ و ۱۹۷ تماس بگیرند؛ همچنین می‌توانند از برنامه کاربردی پلیس من استفاده نمایند و شماره پلاک و موقعیت مکانی وسیله تقلیه را در برنامه پلیس من ثبت کنند؛ پلیس طی مراجعه به محل، خودرو را شناسایی کرده و اقدامات بعدی توسط پلیس انجام خواهد شد.

سرهنگ مومنی تصریح کرد: ۱۲۰ دستگاه در چهار روز اول هفته توسط مالکین جابجا شدند؛ خوشبختانه در این زمینه با استقبال خوب مردم رو‌به‌رو شدیم درنتیجه ۱۲۰ خودرو مورد نظر توسط مالکین انتقال داده شد و، اما بدلیل عدم پاسخگویی بعضی از مالکین؛ ۱۱۷ دستگاه خودرو به پارکینگ‌ها انتقال داده شد و مالکین می‌توانند جهت ترخیص خودرو مورد نظر به ستاد ترخیص مراجعه نمایند.

به گفته سرهنگ مومنی: برابر دستورالعمل قوه قضائیه خودرو‌هایی که بیش از یکسال در پارکینگ‌ها متوقف بودند و موتورسیکلت‌هایی که بیش از ۶ ماه در داخل پارکینگ هستند و مالکین برای تعیین تکلیف آنها مراجعه نمی‌کنند به عنوان وسایل نقلیه رسوبی محسوب می‌شوند و خودرو‌های بررسی شده توسط پلیس؛ اکثرا جزء خودرو‌های اسقاط هستند؛ (مدل‌های بسیار پایین و قدیمی) که مالکین برایشان بصرفه نیست خودرو مورد نظر را تعیین تکلیف کنند و پلیس، خودرو مورد نظر را در پارکینگ‌ها شناسایی کرده و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی داده و در نهایت این خودرو‌ها از چرخه خارج شده و اسقاط میگردد.

وی در ادامه خبر داد: امسال حدود ۱۳۰۰۰ موتور سیکلت رسوبی همچنین ۳۵۰۰ دستگاه خودرو رسوبی در پارکینگ‌ها شناسایی شده که توسط همکاران من کار‌های کارشناسی این خودرو‌ها و موتور سیکلت‌ها در حال انجام است؛ بعد از اتمام کارشناسی؛ با مالکین جهت مراجعه به پارکینگ‌ها تماس گرفته می‌شود و در صورت مراجعه نکردن مالک؛ با تشکیل پرونده این خودرو‌ها و موتور سیکلت‌ها تحویل مراجع قضایی و ستاد اجرایی و به چرخه اسقاط کشور وارد میشود.

سرهنگ مومنی این را هم گفت: در سال گذشته حدود ۵۶۰۰۰ موتور سیکلت همچنین حدود ۷۷۰۰ دستگاه خودرو رسوبی شناسایی و در فرایند اسقاط قرار گرفتند.