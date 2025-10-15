باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - این آیین رونمایی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان مقامات، فعالان اقتصادی و اجرایی کشور و استان فارس در نمایشگاه شیراز اکسپو برگزار شد.

سید امیر برهانی نائینی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در آیین رونمایی از این طرح‌های سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: چند سالی است که مجتمع پیشرفته آلومینیوم جنوب با ظرفیت تولید سالیانه ٣٠٠ هزارتن در منطقه ویژه لامرد، در حال تولید آلومینیوم مذاب و شمش‌های باکیفیت با درجه خلوص بالا در تراز صادراتی است، اما صنایع پایین‌دست آن شکل نگرفته است که علاوه بر اتخاذ سیاست‌های صحیح برای هدایت سرمایه‌ها به بخش پایین‌دست آلومینیوم در مناطق مختلف کشور، ضرورت داشت تا بسته‌های متنوع وجذاب، دارای توجیه فنی- اقتصادی در زمینه‌ی ترغیب و هدایت سرمایه گذاران به بخش پایین‌دست آلومینیوم، براساس شاخص‌های سند توسعه‌ی آلومینیوم کشور و مزیت‌های مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی لامرد تدوین گردد که این امر محقق شد.

او با تاکید بر لزوم سیاست‌گذاری صحیح در مکان‌یابی صحیح طرح‌های صادرات‌محور در شهر پایین‌دست آلومینیوم مستقر در منطقه ویژه لامرد و ضرورت تجمیع سرمایه‌های خرد و هدایت آن به این منطقه برای ایجاد واحد‌های تولیدی سودآور، یادآور شد: مهم‌ترین مزیت رقابتی منطقه ویژه لامرد، دسترسی آسان سرمایه‌گذاران به آلومینیوم مذاب و بدون صرف هیچ گونه هزینه برای ذوب مجدد شمش است که می‌توان انواع محصولات آلومینیومی را در کمترین زمان و هزینه تولید کرد، و دیگر مزیت اینکه به لحاظ نزدیکی منطقه لامرد به بندر پارسیان و دسترسی به بازار‌های بین‌المللی بویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس، فرصت مناسبی پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت آلومینیوم است تا در زمینه ایجاد واحد‌های تولیدی صادرات محور در این بخش پرسود برنامه‌ریزی کنند و با تصاحب بازار‌های هدف به سودآوری کلان برسند و ضمن تأمین سرمایه و خلق ایجاد ارزش افزوده گسترده؛ برای ایجاد دیگر واحد‌های تولیدی و همگام با فناوری روز دنیا اقدام کنند.

برهانی بر تغییر سیاستگذاری و تمرکز استقرار واحد‌های تولیدی پایین‌دست آلومینیوم از مرکز به جنوب کشور تأکید کرد و افزود: امروز تلاش شد تا ١٠ فرصت سرمایه‌گذاری پایین‌دست آلومینیوم با مزیت رقابتی «صادرات محور بودن» و با نگاه به محصولات پرتقاضا و نوآور و هم‌راستا با ارزیابی بازار‌های بین‌المللی تدوین گردد و اکنون این طرح ها؛ آماده رونمایی و ارائه به فعالان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش پرسود شد که در صورت مشارکت صاحبان سرمایه در ایجاد واحد‌های تولیدی با مقیاس بزرگ و متوسط، «لامرد» به عنوان دروازه صادرات محصولات آلومینیومی تبدیل می‌شود و اشتغال‌زایی گسترده جوانان و افراد تحصیل کرده را در پی دارد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، تسهیل شرایط و موانع اداری و صدور مجوز‌های تأسیس بدون نام جهت آغاز فعالیت سریع و بدون وقفه سرمایه‌گذاران در بخش پرسود پایین‌دست آلومینیوم خبر داد و گفت: استفاده از معافیت‌های گمرکی برای ورود تجهیزات واحد‌های تولیدی، ایجاد زیرساخت‌های راه‌های ایمن دسترسی، آب، برق، گاز، ارتباطات و اینترنت دوران ساخت، مهیا بودن مراکز علمی و فنی-حرفه‌ای برای آموزش و استخدام نیرو‌های انسانی نخبه بومی، رایزنی برای تأمین آلومینیوم مذاب به صورت نسیه، و دیگر امتیازات از جمله مشوق‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

او با دعوت از مشارکت مشترک فعالان بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد واحد‌های تولیدی بزرگ صادرات محور، گفت: تولید «قطعات آلومینیومی خودرو، رینگ خودرو، پروفیل آکسترودی، درب و پنجره آلومینیومی، پرده کرکره‌ای و سقف کاذب آلومینیومی، ظروف یکبار مصرف آلومینیومی، قوطی نوشیدنی و تیوپ آلومینیومی» از عناوین ١٠ فرصت نمونه پایین‌دست آلومینیوم برای سرمایه‌گذاری در «آلوم شهر» منطقه ویژه اقتصادی لامرد می‌باشد که این طرح‌ها در قالب گروه پایین‌دست آلومینیوم به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی تدوین گردید و آماده تبیین برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نشست با خبرنگاران، از رونمایی ١٠ طرح مرتبط با پایین‌دست پتروشیمی در منطقه متبوعش خبر داد و گفت: استقرار صنعت پتروشیمی ستاره هرمز در منطقه ویژه لامرد به عنوان الگوی موفق از آن یاد می‌شود و ترغیب دیگر سرمایه‌گذاران متقاضی پتروشیمی در بخش پایین دست را در پی داشته است.

او تاکید کرد: مهیا شدن زیرساخت‌هایی نظیر اجرای شبکه‌های آبرسانی، گازرسانی، جاده‌های دسترسی و تامین برق دوران ساخت، و مهم‌تر از آن باوجود برنامه‌های گسترده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان ایمیدرو و وزارت نفت برای تأمین خوراک صنایع پتروشیمی مستقر در این منطقه باتوجه به دسترسی و نزدیکی این منطقه راهبردی به ذخایر عظیم گاز و میعانات نفتی، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پایان یافت و اکنون برنامه‌های مدون ارائه این بسته‌های جذاب و متنوع به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با جدیت پیگیری می‌شود.

به گفته برهانی، برخی از عناوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری پایین‌دست پتروشیمی شامل تولید محصولات «آروماتیک سنگین، دوده بهداشتی، پلی یورتان، استایرن و...» هستند که همراه با آماده بودن صدور مجوز‌های تأسیس بدون نام، شرایط لازم برای آغاز فعالیت جدی سرمایه‌گذاران توانمند فراهم است.

برپایه این گزارش، در صورت تحقق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران برای اجرای این ٢٠ کارخانه بزرگ در زمینه‌ی صنعت پتروشیمی و صنعت پایین دست آلومینیوم سبب اشتغال مستقیم حدود ١٣ هزار نفر خواهد شد.

براساس طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، قریب به ۵٠٠ هکتار از اراضی این منطقه برای تولید ۵ میلیون تن انواع محصولات پایین‌دست و میان‌دست پتروشیمی و ١٣١ هکتار برای تولید ۶٠٠ هزار تن انواع محصولات پایین‌دست آلومینیوم اختصاص یافته است و در صورت تحرک و استقرار صنایع در این دو سایت یاد شده، اهداف ذاتی ایجاد این منطقه ویژه شامل تکمیل زنجیره تولید، جلوگیری از خام فروشی و اشتغال گسترده و پایدار محقق می‌گردد و در همین راستا، لامرد به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ صنایع پتروشیمی و معدنی مطرح خواهد شد.