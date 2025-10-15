اوباما ضمن انتقاد شدید از ترامپ برای استقرار گارد ملی در ایلینوی، این اقدام را استانداردی دوگانه و تلاشی برای تضعیف اصول دموکراسی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، به شدت از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر استقرار نیرو‌های گارد ملی در ایالت ایلینوی انتقاد کرد.

اوباما گفت: اگر من گارد ملی را به تگزاس می‌فرستادم و به سادگی می‌گفتم: می‌دانید چیست؟ مشکلات زیادی در دالاس و جرایم زیادی آنجاست، و برایم مهم نیست فرماندار تگزاس، گرگ ابوت، چه می‌گوید، و خودم وظایف اجرای قانون را به عهده می‌گیرم، چون اوضاع از کنترل خارج شده است، واکنش شبکه فاکس نیوز برایم شگفت‌آور بود.

اوباما افزود که موضع ترامپ، نشان‌دهنده استاندارد‌های دوگانه است. او ادعا کرد که در دوران ریاست جمهوری‌اش، زمانی که به سراسر جهان سفر می‌کرد، ترویج دموکراسی همچنان مورد حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بود. او به شوخی گفت: جورج بوش حامی آن بود، بیل کلینتون حامی بود، من هم حامی بودم، حتی مارکو روبیو هم حامی آن بود، مگر نه؟

او توضیح داد که قانون آمریکایی موسوم به Posse Comitatus استفاده از نیرو‌های نظامی در داخل خاک آمریکا را ممنوع می‌کند و تاکید کرد که استقرار ارتش در داخل کشور، تلاشی واقعی برای تضعیف بنیان‌های دموکراسی آمریکا، آنگونه که در طول تاریخ درک شده است، محسوب می‌شود.

اوباما در گفتگوی خود با مارون، از موسسات حقوقی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها انتقاد کرد و گفت که به نظر او آنها باید موضعی روشن در دفاع از حاکمیت قانون، حفاظت از آزادی آکادمیک و ترویج ارزش‌های تنوع اتخاذ کنند.

طبق گزارش به‌روز شده از فرماندهی شمالی آمریکا، حدود ۲۰۰ سرباز گارد ملی تگزاس و نزدیک به ۳۰۰ سرباز گارد ملی ایلینوی عصر چهارشنبه به عنوان بخشی از اقدامات امنیتی تشدید شده با هدف کنترل اوضاع در شهر، به منطقه شیکاگوی بزرگ اعزام شدند.

منبع: آر تی