باشگاه خبرنگاران جوان - اگر سلول‌های بنیادی ما پس از مدتی در جای خود گیر نمی‌کردند، شاید هرگز موهایمان سفید نمی‌شد. این خلاصه تحقیق پژوهشگران است که مکانیسم مولکولی سفیدشدن مو را شناسایی کرده و مهم‌تر از آن، یک مسیر احتمالی برای معکوس‌کردن این فرایند طبیعی نشان داده است.

محققان دانشگاه نیویورک کشف کرده‌اند که سفیدشدن مو به علت یک نقص در رفتار سلول‌های بنیادی ملانوسیت (McSC) اتفاق می‌افتد. اینها سلول‌های مادر هستند که وظیفه دارند به سلول‌های بالغ تولیدکننده رنگدانه تبدیل شوند تا به موهای ما رنگ بدهند.

سفیدشدن مو چگونه اتفاق می‌افتد؟

دانشمندان دریافتند که سلول‌های بنیادی ملانوسیت، برخلاف بسیاری از سلول‌های دیگر، یک توانایی خاص دارند: آنها مانند «آفتاب‌پرست» عمل می‌کنند. این سلول‌ها در داخل فولیکول مو، بین دو بخش مختلف به نام «جوانه مو» و «برجستگی» مدام رفت‌وآمد می‌کنند. این رفت‌و‌آمد به آنها امکان می‌دهد تا به سلول‌های تولیدکننده رنگدانه تبدیل شوند.

آنها در این سفر پیچیده مدام به بلوغ می‌رسند و دوباره به حالت اولیه بازمی‌گردند. به عبارت دقیق‌تر، در ابتدای چرخه رشد مو آنها در بخش «جوانه مو»، شروع به بالغ‌شدن می‌کنند. سپس به بخش «برجستگی» که یک جایگاه امن برای سلول‌های بنیادی است، مهاجرت می‌کنند تا طی فرایند «تمایززدایی» به حالت بنیادی و نابالغ خود بازگردند و برای چرخه بعدی آماده شوند.

مشکل زمانی آغاز می‌شود که با افزایش سن و تکرار چرخه‌های رشد مو، تعداد بیشتری از این سلول‌های بنیادی در بخش «برجستگی» گیر می‌افتند. وقتی این اتفاق می‌افتد، آنها دیگر نمی‌توانند به بخشی بروند که در آن سیگنال‌های لازم برای تبدیل‌شدن به سلول رنگدانه را دریافت کنند. در نتیجه، موی جدید بدون رنگدانه رشد می‌کند و سفید به نظر می‌رسد.

خبر خوب این است که با این یافته‌ها شاید بتوان درمانی برای سفیدی مو پیدا کرد. این تحقیق علت مشکل را شناسایی کرده و یک راهکار درمانی بالقوه نیز پیشنهاد داده است. اگر دانشمندان بتوانند راهی پیدا کنند تا این سلول‌های بنیادی «گیرافتاده» را دوباره به حرکت وادارند، از نظر تئوری، فرایند تولید رنگدانه دوباره از سر گرفته خواهد شد.

اما در این چرخه استرس چه نقشی دارد؟ اگرچه بسیاری از ما شنیده‌ایم که استرس باعث سفیدی مو می‌شود، اما تحقیقات نشان می‌دهد که این فرایند کمی پیچیده‌تر است. یک تحقیق دیگر از دانشگاه هاروارد نشان داده است که استرس به طور مستقیم باعث سفیدشدن مو نمی‌شود، بلکه چرخه رشد مجدد مو را تسریع می‌کند. این تسریع در چرخه، در واقع فرایند پیری فولیکول‌های مو را سریع‌تر و در نتیجه، احتمال «گیرافتادن» سلول‌های بنیادی را زودتر از موعد فراهم می‌کند.

یافته‌های این تحقیق در ژورنال Nature منتشر شده است.

منبع: دیجیاتو