مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به انعقاد قرارداد برای نخستین بار با شرکت خودروساز داخلی در خصوص نوسازی تاکسی های غیربرقی، از نوسازی ۷۰۰۰ دستگاه تاکسی و ون فرسوده پایتخت با تسهیلات کم بهره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار شهر با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان تاکسیرانی اظهار کرد: ما برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی در کنار پروژه برقی سازی، بنا به درخواست و مطالبه تاکسیرانان نوسازی غیربرقی را نیز در دستور کار قرار داده ایم.

وی افزود: در چارچوب اجرای برنامه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، قرارداد نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده با خودروی سورن دوگانه‌سوز و ۲۰۰۰ دستگاه ون با شرکت خودروساز داخلی منعقد شد.

به گفته مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، بر این اساس ۷ هزار دستگاه خودرو تاکسی فرسوده در کلانشهر تهران نوسازی خواهد شد.

وی ادامه داد: به این منظور سازمان تاکسیرانی شهر تهران، در راستای کمک به تاکسیرانان و کاهش هزینه‌های نوسازی، تسهیلات کم بهره ویژه‌ای برای متقاضیان در نظر گرفته است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران اعلام کرد: برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده با خودروی سورن دوگانه‌سوز، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی و برای نوسازی ون‌ها، تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی از طریق سازمان تاکسیرانی پرداخت خواهد شد.

وی گفت: این اقدام در جهت ارتقاء ایمنی حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلایندگی هوا و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان تهرانی انجام شده و مالکین تاکسی های فرسوده می توانند جهت ثبت نام به شرکت های تاکسیرانی شهر تهران مراجعه کنند.

مالکی خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی در راستای حمایت از رانندگان و نوسازی ناوگان، با جدیت پیگیر تأمین تسهیلات مالی معادل ۷۰ درصد بهای خودروهای سواری است.

