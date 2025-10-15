باشگاه خبرنگاران جوان- سیف الدینی- رئیس فوریتهای پزشکی شهرستان زرند، امین عربپور، گفت:«در ساعت ۷:۳۵ صبح امروز، با اعلام گزارش مردمی مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو پارس در محور زرند – سیریز، بلافاصله تیمهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.»
وی افزود: «کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، با مادر بارداری مواجه شدند که بر اثر شدت جراحات دچار ایست قلبی شده بود. علیرغم انجام عملیات احیای قلبی–ریوی در محل و انتقال سریع وی به بیمارستان سینا، متأسفانه تلاشهای کادر درمان نیز بینتیجه ماند و مادر باردار به همراه جنین خود جان باخت.»
عربپور تصریح کرد: «پسر ۱۳ ساله همراه مادر در این سانحه دچار مصدومیت شد که پس از اقدامات اولیه با حال عمومی رضایتبخش به بیمارستان سینا منتقل گردید.»
گفتنی است، محور زرند – سیریز از مسیرهای پرخطر و حادثهخیز استان بهشمار میرود که سالانه شاهد سوانح متعدد رانندگی است.
علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.