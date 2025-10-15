محور حادثه‌خیز زرند – سیریز بار دیگر شاهد سانحه‌ای مرگبار بود. در این حادثه که صبح امروز در محدوده دو راهی یزدانشهر رخ داد، مادر باردار حدود ۳۰ ساله‌ای جان خود و جنینش را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیف الدینی-  رئیس فوریت‌های پزشکی شهرستان زرند، امین عرب‌پور، گفت:«در ساعت ۷:۳۵ صبح امروز، با اعلام گزارش مردمی مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو پارس در محور زرند – سیریز، بلافاصله تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.»

وی افزود: «کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، با مادر بارداری مواجه شدند که بر اثر شدت جراحات دچار ایست قلبی شده بود. علی‌رغم انجام عملیات احیای قلبی–ریوی در محل و انتقال سریع وی به بیمارستان سینا، متأسفانه تلاش‌های کادر درمان نیز بی‌نتیجه ماند و مادر باردار به همراه جنین خود جان باخت.»

عرب‌پور تصریح کرد: «پسر ۱۳ ساله همراه مادر در این سانحه دچار مصدومیت شد که پس از اقدامات اولیه با حال عمومی رضایت‌بخش به بیمارستان سینا منتقل گردید.»

گفتنی است، محور زرند – سیریز از مسیر‌های پرخطر و حادثه‌خیز استان به‌شمار می‌رود که سالانه شاهد سوانح متعدد رانندگی است.


علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

برچسب ها: حادثه ، اورژانس
خبرهای مرتبط
تجلی مهر مادری پای چوبه دار
نجات جان مرد ۶۵ ساله در منطقه کوهستانی پلوار ماهان
در یکی از روستاهای نوق رخ داد؛
مرگ دلخراش کارگر جوان در چاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورساز‌های نواحی و عطر نان تنور‌های داغ درپردیسان قائم کرمان پیچید
آقای رئیس جمهور طرح نانینو را تعطیل کنید
تا پایان سال جاری؛ پنجشنبه‌ها در استان کرمان تعطیل شد
آخرین اخبار
شورساز‌های نواحی و عطر نان تنور‌های داغ درپردیسان قائم کرمان پیچید
تا پایان سال جاری؛ پنجشنبه‌ها در استان کرمان تعطیل شد
آقای رئیس جمهور طرح نانینو را تعطیل کنید
توجه به نان‌های ملی و سنت‌های سفره‌ای
افسر پلیس کهنوج با اهداء عضو زندگی دوباره بخشید 
۳۰۰ زندانی جرائم غیرعمد کرمان در انتظار آزادی