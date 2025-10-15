باشگاه خبرنگاران جوان-عسکرپور- ناصر عسکری نژاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۶۴ فقره تسهیلات ودیعه مسکن با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان به مددجویان استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تأمین مسکن یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد است، افزود: کمیته امداد برای رفع این نیاز مهم، خدمات متنوعی را در قالب پرداخت ودیعه و اجاره مسکن به صورت بلاعوض یا وام‌های قرض‌الحسنه به جامعه هدف ارائه می‌کند.

عسکری نژاد در ادامه اعتبار کل اختصاص یافته به استان طی امسال برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را حدود ۳۴ میلیارد تومان اعلام کرد که بخشی از آن جذب شده و مابقی در مرحله پرداخت است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۲۱ مددجو پشت نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که برای کمک به این متقاضیان، نیاز به بیش از ۲۲ میلیارد تومان اعتبار است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از خیرین و نیکوکاران درخواست کرد: تا با سپرده‌گذاری در صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، یاری‌گر این نهاد در تامین هزینه‌های مسکن نیازمندان باشند.

وی افزود: مددجویان متقاضی و واجد شرایط می‌توانند اجاره‌نامه معتبر منزل خود را در سامانه سها به آدرس (soha.emdad.ir) بارگذاری کنند تا پس از تأیید مددکار مربوطه، برای دریافت وام به بانک معرفی شوند.