باشگاه خبرنگاران جوان - دور سوم نظارت ستادی مناطق۲۲ گانه معاونت هماهنگی و امور مناطق از منطقه۱۲ با حضور لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران، محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲، مدیران کل معاونت، معاونان و مدیران منطقه، برگزار شد.

لطف الله فروزنده در ابتدای نشست در جمع معاونان و مدیران منطقه با اشاره به اقدامات مدیریت شهری گفت: امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که چهار سال تلاش شبانه‌روزی را پشت سر گذاشته شده و اکنون باید با دقت، صداقت و شجاعت به ارزیابی عملکرد خود بپردازیم.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: محور نخست در این نظارت‌های میدانی این است که، استمرار کار و جهاد تبیین خدمت‌رسانی ادامه یابد. کار‌های انجام‌شده مستند شود و بر پایه یک گزارش مقایسه‌ای به مردم شهرمان ارائه کنیم.

وی افزود: محور دوم پاسخگویی صادقانه و شفاف به شهروندان با محوریت میز خدمت و محور سوم پروژه‌های آینده و اولویت‌بندی پروژه‌هایی است که بیشترین تأثیر را در زندگی مردم دارند.

معاون شهردار سپس با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در ۴ ساله گذشته گفت: ما در حال به پایان بردن برنامه چهارم توسعه شهر تهران هستیم، برنامه‌ای که محور آن بر توسعه حمل و نقل عمومی بنا نهاده شده بود. شهرداری تهران نیز در تحقق این برنامه اقدامات بی نظیری را به اجرا گذاشت. همچنان که ۲۵۰۰ اتوبوس برقی خریداری شد و تولید ۱۵۰۰ اتوبوس در داخل که جمعا ۴ هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه شد. این اقدام در تاریخ شهرداری تهران بی سابقه بوده است.

فروزنده در ادامه افزود: در ۴ سال گذشته بالغ بر ۵۰ کیلومتر به خطوط مترو تهران اضافه شده و ۲۱ ایستگاه مترو احداث شد. این در حالی است که در این دوره مدیریت شهری قرارداد خرید ۱۰۵۰ واگن مترو منعقد شده حال آنکه تعداد واگن‌های مترو در ۱۰ سال گذشته در تهران ۱۱۰۰ واگن بوده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه عمرانی در ۴ سال اخیر گفت: ساخت سه بزرگراه مشابه بزرگراه امام علی (ع) اقدام کوچکی نیست که تنها در ۴ سال محقق شده است (بزرگراه شهید بروجردی، بزگراه شهید شوشتری و ادامه بزرگراه یادگار امام (ره)). در کنار این اقدامات ساخت ۹۰ تقاطع همسطح و غیر همسطح در شهر در دستور کار قرار گرفته که تعداد ۶۹ عدد از آنها اجرا شده و با اتمام این ۹۰ تقاطع ۷۰۰ کیلومتر پیمایش شهروندان در طول روز کاهش خواهد یافت و نیز صرفه جویی یک میلیون لیتری مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت. همچنین ساخت و اتمام پایانه شرق از جمله دیگر اقدامات عمرانی بوده در این دوره مدیریت شهری صورت گرفته است.

فروزنده همچنین افزود: یکی از اقدامات خوب دیگر در این دوره رشد صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده بوده است. شهرداری به جای آنکه شهر را توسعه دهد نوسازی بافت فرسوده را مد نظر قرار داد و در این ۴ سال شاهد رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه در بافت‌های فرسوده بوده‌ایم که این هم اقدام بی‌مانند بوده است.

در این بخش و در جمع معاونان و مدیران منطقه ۱۲، اکبر مردانی مدیر کل تحولات کالبدی و حجت الاسلام کاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران نیز گزارشی از وضعیت منطقه در حوزه‌های ذیربط ارائه نمودند.

لطف الله فروزنده بخش دوم نظارت ستادی از منطقه ۱۲ و در جمع پرسنل منطقه که با حضور مجید باقری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری همراه بود بر اهمیت خدمت‌گزاری صادقانه و ارتباط مؤثر با شهروندان در قالب جهاد تبیین تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت «ادراک مثبت» در فعالیت‌های فرهنگی، تأکید کردند: احساس مثبتی که در دل کارکنان شکل گرفته، باید به شهروندان منتقل شود. این انتقال از طریق گفت‌و‌گو و ارتباط مؤثر ممکن خواهد بود.

فروزنده با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه منابع انسانی افزود: بعد از سال‌ها انتظار، طرح مسکن کارکنان در قالب فروش توکن (سهام) محقق شد و لازم به ذکر است که مدل فروش به روش توکن سبب برقراری عدالت در بین همه کارکنان خواهد شد.

لازم به ذکر است در دیدار معاون شهردار با پرسنل منطقه ۱۲ از ۱۷ نفر از پرسنل منطقه نظر به عملکرد شاخص در حوزه‌های تخصصی و نیز از تعدادی همکاران روشن دل منطقه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در نشست معاونین شهردار با پرسنل منطقه ۱۲ باقری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران گفت: برنامه تحول شهری تهران با مشارکت شورای شهر تدوین شده و تحقق ۷۸ درصدی آن نشان‌دهنده هم‌افزایی و تلاش جمعی کارکنان شهرداری است.

باقری افزود: نخستین فراخوان طرح «مسکن بهشت» برای کارکنان شهرداری منتشر شده و نخستین زمین این طرح در منطقه ۱۸ انتخاب شده است؛ که این زمین از مالک خصوصی خریداری شده و مراحل حقوقی آن با دقت انجام شده است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری تهران اظهار داشت: با مدل مشارکتی نوین، سند مالکیت پس از پرداخت قسط اول به نام متقاضیان منتقل می‌شود که این اقدام، نشانه‌ای از اعتماد متقابل میان شهرداری و کارکنان و گامی مهم در جهت تحقق عدالت مسکنی در مجموعه شهرداری است.

وی افزود: مدل مشارکت نوین و تسهیلات مالی طرح «مسکن بهشت» با مدیریت قرارگاه مسکن شهرداری تهران، به‌عنوان الگویی جدید در تأمین مسکن کارکنان طراحی شده است که برای رفع دغدغه‌های مالی، امکان پرداخت مساعده یا تسهیلات فراهم شده است و متقاضیانی که در حال حاضر توان پرداخت ندارند، می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه، اقساط خود را به‌صورت ماهانه تا چهار ماه آینده پرداخت کنند.

باقری با دعوت از پرسنل به مشورت و تصمیم‌گیری آگاهانه طرح تأکید کرد: هیچ‌کس نباید تحت تأثیر هیجانات یا احساسات تصمیم‌گیری کند و توصیه می‌شود پیش از اقدام، با افراد صاحب‌نظر مشورت شود تا مشارکت در این پروژه بزرگ با آگاهی کامل صورت گیرد.

لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در بخش سوم نظارت ستادی همراه با محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲، و حجت الاسلام کاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران با ائمه جماعات، نخبگان و معتمدین محلات این منطقه، دیدار و بر ضرورت مشارکت مردمی در پیشبرد برنامه‌های شهری و تقویت ارتباط دوسویه میان مدیریت شهری و شهروندان تأکید کرد.

لطف الله فروزنده در این نشست گفت: برنامه‌های توسعه‌ای زمانی موفق خواهند بود که مردم در جریان اقدامات قرار بگیرند و احساس کنند که در مسیر پیشرفت شهر نقش دارند.

این نشست با هدف هم‌اندیشی، تبادل نظر و ارائه گزارش عملکرد برگزار شد و معتمدین محلات به‌عنوان نمایندگان اجتماعی شهروندان، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در حوزه‌های مختلف شهری مطرح کردند.

محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ نیز در دور سوم نظارت ستادی معاونت هماهنگی و امور مناطق از این منطقه ضمن قدردانی از این اقدام گفت: نظارت‌های اینچنین نه‌تنها نقاط ضعف و قوت مناطق را روشن می‌کند، بلکه سبب اصلاح رویه‌ها و ارتقاء عملکرد نیز می‌شود.

وی در ادامه گفت: برای اولین بار در حوزه جابجایی تیر‌های چراغ برق مزاحم در بافت‌های متراکم با تعامل مؤثر با اداره برق و شرکت بازآفرینی و جذب ۲۰ میلیارد تومان، ۱۵۹ عدد پایه تیر چراغ برق در راستای تسهیل رفت وآمد شهروندان جابه جا می‌شود.

وی در ادامه افزود: بهسازی شبکه فاضلاب بازار تهران با بیش از ۲ کیلومتر در حال اجراست که این پروژه نقش حیاتی در ایمنی، بهداشت و پایداری زیرساخت‌های بازار دارد.

آیینی در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۹ همت پروژه مشارکتی تعریف شده که ۷ همت آن توسط سرمایه‌گذاران تأمین شده است؛ گفت: متأسفانه فرآیند کارشناسی در سازمان مشارکت‌ها بسیار طولانی و پیچیده است و نیازمند تسهیل و تسریع در بررسی‌ها هستیم.

آیینی در ادامه افزود: با وجود توقف صدور پروانه‌ها، منطقه ۱۲ در نیمه اول سال جاری رشد ۱۹۶ درصدی درآمد نسبت به سال گذشته داشته است که درآمد سال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان بود و امسال تا پایان شهریور به ۱۷۸۱ میلیارد تومان رسیده‌ایم.

آیینی در ادامه با اشاره به طرح‌های شهرسازی منطقه گفت: طرح مرحله هرندی و اولین طرح زیرسطحی ترکیبی تجاری–پارکینگ از طرح‌های مترقی و آماده اجرا هستند که هر دو طرح در مسیر کمیسیون ماده ۵ و کارگروه‌های کارشناسی متوقف شده‌اند و این تأخیر‌ها مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه شده‌اند و انتظار می‌رود با حمایت ستادی، این طرح‌ها از بن‌بست کارشناسی خارج شوند.

وی با اشاره به تور شهرسازی برای شناسایی تخلفات اجرا شده در منطقه ۱۲ که موجب افزایش درآمد و کاهش فساد شده است گفت: برخی افراد خارج از شهرداری با سوءاستفاده از اطلاعات تخلفات، اقدام به اخاذی از سازندگان می‌کنند که پیشنهاد می‌شود سامانه ۱۳۷ به‌عنوان ابزار رسمی گزارش‌دهی تقویت شود و همه موارد از طریق آن پیگیری گردد.

شهردار منطقه ۱۲ افزود: اقدامات انجام‌شده در منطقه ۱۲، در بسیاری موارد برای اولین‌بار بوده و نیازمند حمایت ساختاری برای تثبیت و توسعه است و تسریع در فرآیند‌های کارشناسی، تسهیل در جذب سرمایه‌گذار، و تقویت تعاملات بین‌بخشی از الزامات ادامه مسیر است.

منبع: شهر