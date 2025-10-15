به گفته مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، اعتبار طرح‌های عمرانی و فرهنگی مدارس پایتخت امسال با ۵۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به سال گذشته، به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با قدردانی از همکاری همه همکاران شهرداری تهران و دستگاه‌های همکار به‌ویژه وزارت آموزش‌وپرورش و مدیران مناطق آموزشی، اظهارکرد: اجرای پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و آموزشی در سطح مدارس پایتخت بدون همکاری و همدلی نهاد‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد تعامل بسیار خوبی میان شهرداری تهران، آموزش‌وپرورش و سایر سازمان‌ها بوده‌ایم که این هم‌افزایی، منجر به بهبود قابل‌توجه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق مختلف شهر شده است.

وی افزود: در سال جاری و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، رقم نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح تجهیز و بهسازی مدارس در مناطق ۲۲گانه شهر در نظر گرفته شده است. این اعتبارات با هدف ارتقای ایمنی، بهبود فضای آموزشی، زیباسازی محیط مدارس و فراهم‌کردن شرایط بهتر برای دانش‌آموزان تخصیص یافته است. منابع مالی مذکور با توجه به شاخص‌هایی نظیر تعداد مدارس، جمعیت دانش‌آموزی و نیاز‌های عمرانی هر منطقه توزیع شده و دستورالعمل اجرایی آن نیز به تمامی مناطق ابلاغ شده است.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی با اشاره به ابعاد مختلف این طرح ادامه داد: طرح بهسازی مدارس در چهار سرفصل اصلی شامل بخش فنی و عمرانی، تجهیز مدارس، فرهنگی و اجتماعی و حریم‌سازی مدارس دخترانه اجرا می‌شود. در بخش فنی و عمرانی، تمرکز بر بهسازی فضا‌های آموزشی، ایمن‌سازی سازه‌ها، بازسازی سرویس‌های بهداشتی، بهبود وضعیت روشنایی و تهویه و رنگ‌آمیزی کلاس‌هاست. در بخش تجهیز مدارس نیز امکانات آموزشی، فناوری و مبلمان مدارس به‌روزرسانی می‌شود.

وی در تشریح بخش فرهنگی و اجتماعی این طرح گفت: در این بخش، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با محوریت ارتقای روحیه جمعی، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و آشنایی دانش‌آموزان با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی اجرا می‌شود. 

امیری با تأکید بر اینکه نگاه شهرداری تهران به موضوع مدارس صرفاً عمرانی نیست بلکه جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی آن نیز در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: هدف ما صرفاً بازسازی فضا‌های آموزشی نیست، بلکه می‌خواهیم مدرسه به‌عنوان یک محیط تربیتی و اجتماعی، نقش خود را در شکل‌گیری شهروند آگاه و مسئول ایفا کند. در همین راستا تلاش کرده‌ایم در تمام پروژه‌های عمرانی، پیوست فرهنگی و آموزشی نیز لحاظ شود تا کارکرد مدارس تنها به آموزش رسمی محدود نباشد.

وی در پایان با اشاره به افزایش بودجه نسبت به سال گذشته گفت: سال گذشته اعتباری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برای این حوزه اختصاص یافته بود و امسال این رقم با افزایش ۵۰ میلیارد تومانی به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش بودجه بیانگر توجه مدیریت شهری به اهمیت آموزش، ایمنی و سلامت دانش‌آموزان است.

